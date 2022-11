Paulina Przybysz to piosenkarka i autorka tekstów. Artystka nagradzana prestiżowymi nagrodami m.in. MTV Europe Music Awards dla Sistars z którym rozpoczęła karierę. Obecnie współtworzy zespół Rita Pax oraz pracuje pod swoim nazwiskiem. Paulina Przybysz wydała dotąd dwie solowe płyty - nagrodzoną Fryderykiem "Chodź tu" i nominowaną do Fryderyka "Odwilż".

Kolejny album artystki ukaże się wiosną 2023 nakładem Def Jam Recordings Poland. Właśnie poznaliśmy pierwszy utwór promujący to wydawnictwo, czyli "Definicje".

"'Definicje' to ballada dla tych, którzy po wielkiej burzy, awanturze czy rozstaniu tęsknią i nie mogą zasnąć. Klasyczna piosenka napisana przy pianinie, akustyczne brzmienia instrumentów, wiolonczela, fortepian i emocje - sama esencja. Zainspirowana przekorną rozmową o bitach i pośpiechu postanowiłam na moment wrócić do źródła o sprawdzić dokąd zaprowadzą mnie akordy i o czym zaśpiewam, kiedy dookoła nie będzie nikogo" - mówi artystka.

"Podczas pracy nad pomysłem do "Definicji", najbardziej zależało mi na tym żeby pokazać prawdziwą Paulinę, ale też taką której do tej pory jeszcze nie do końca znaliśmy, z całą jej ekspresją i emocjami. Paulina jest bardzo otwarta na nowe pomysły, myślę że nasz wspólny klip będzie stanowił dobre otwarcie dla nowego albumu Pauliny" - mówi Maciej Nowak, reżyser teledysku do piosenki.

