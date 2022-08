Koncert "Zalewski i Przyjaciele" orbitował wokół czterech żywiołów - ziemi, powietrza, ognia i wody. Wokalista zaprosił na scenę przyjaciół, dla których ekologia to styl życia. "Gramy trochę swoich numerów, a trochę coverów związanych z tematami ekologicznymi" - zapowiadał gospodarz koncertu w rozmowie z Interią.

Występ rozpoczął się od przeboju "Kolorowy wiatr" Edyty Górniak z filmu "Pocahontas". W trakcie wydarzenia usłyszeliśmy największe przeboje Zalewskiego, takie jak: "Miłość, miłość" w duecie z Natalią Szroeder, "Kurier" i "Annuszka", zaśpiewaną z Brodką, ale również utwory gości, m.in. "Grandę", "Zazdrość" z repertuaru Hey czy "Ciepły wiatr" w duecie z Natalią Przybysz, autorką utworu. W gronie przyjaciół znaleźli się też Andrzej Smolik, Grubson i Katarzyna Nosowska.

Reklama

"Dbam o ekologię i ten temat jest dla mnie szalenie ważny. Szczególnie, że w pandemii został lekko odsunięty na bok, a te problemy nie znikają. Myślę, że dzisiaj tutaj są poruszane ważne tematy i to jest fajne spotkanie nasze, artystów, w słusznym celu w tej samej sprawie" - komentowała Monika Brodka.

Nie zabrakło również największych przebojów zagranicznych. Pojawiło się oczywiście "Earth Song" Michaela Jacksona (z Pauliną Przybysz), "I'm Still Standing" z dorobku Eltona Johna, "Beds Are Burning" z repertuaru Midnight Oil (wykonane z Igo) czy "Help!" The Beatles.

Earth Festival 2022 w Uniejowie: Krzysztof Zalewski i przyjaciele 1 / 17 Krzysztof Zalewski Źródło: AKPA udostępnij

Koncert zachwycił widzów, z którymi porozmawialiśmy "na świeżo" po wydarzeniu. "Nie spodziewałam się, że to będzie takie wydarzenie. Zalewski dał koncert na najwyższym poziomie. Śpiewał czyściutko do samego końca. Goście, których zaprosił do koncertu, to górna półka. Przyjechaliśmy tu na wakacje, a dostaliśmy muzyczną ucztę w gratisie" - mówi nam uczestniczka pierwszego dnia Earth Festival Uniejów.

Instagram Wideo

Na festiwalu bawiły się też gwiazdy stacji. Po swoich wejściach Marcelina Zawadzka i Ilona Krawczyńska szalały pod festiwalową sceną, tańcząc w rytm hitów śpiewanych przez Zalewskiego. Muzyka porwała też dziennikarzy, którzy swoje relacje chętnie zamieszczali na Instagramie.

Warstwa muzyczna, choć zachwyciła zarówno publiczność, jak i osoby z branży, była jedynie oprawą do tego, co podczas Earth Festival najistotniejsze - zwrócenia uwagi na potrzebę troski o naszą planetę.

"Wszyscy jako ludzie doświadczamy momentów trudnych. Czujemy się czasami niekochani, bardzo samotni, smutni, czasami przestraszeni. I jedna wiadomość jest wspaniała: że zawsze pod stopami mamy ją, ona nas zachwyca i prezentuje się nam w różnych odsłonach - dźwiga, przyjmuje ten nasz ciężar, karmi. Mówię o Ziemi. Więc myślę, że najprostszym sposobem, żeby się zaangażować, żeby jej pomóc, to zakochać się w niej, tak jak moim zdaniem ona nas kocha. Wtedy będzie nam łatwo być dla niej pełnym czułości. Zabujajmy się w Ziemi!" - apelowała ze sceny Katarzyna Nosowska.

Instagram Post

"Mamy ogromny kataklizm. Fakt, że wszystkie największe rzeki Europy wysychają i że przyjdzie taki moment jeszcze w naszym życiu, że będziemy musieli walczyć z głodem, sprawia, że każdy z nas - w trybie natychmiastowym - powinien mieć refleksję, że musi to wszystko zmienić, bo za niedługo nastąpi koniec" - mówił nam z kolei przed koncertem Michał Szpak, który na scenie w Uniejowie pojawi się w niedzielę, 21 sierpnia, podczas wydarzenia "Gwiazdy dla Czystej Polski".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Michał Szpak o katastrofie klimatycznej na świecie INTERIA.PL

"Sposobów na dbanie o planetę jest masę - oszczędzanie wody, segregacja śmieci i świadomość tego, że pojedyncza jednostka przyczynia się do szerszej masy i jeżeli każdy będzie myślał 'A dobra, odpuszczam', to myślę, że nigdy się nic w tym temacie nie zmieni" - dodała Monika Brodka w rozmowie z naszym reporterem, Mateuszem Kamińskim.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Monika Brodka o ekologii: pojedyncza jednostka przyczynia się do szerszej masy. Earth Festival Uniejów 2022 INTERIA.PL

Earth Festival 2022 - program

Sobotni koncert "Artyści przeciwko wojnie" to hołd dla wszystkich ofiar wojny, która toczy się za naszą wschodnią granicą. Najbardziej znane utwory poświęcone walce o wolność, w tym m.in. "Zombie" grupy the Cranberries, zabrzmią w niezwykłej aranżacji Orkiestry Michała Grotta.

Tego wieczoru na festiwalowej scenie wystąpią: Muniek Staszczyk i Przyjaciele, Piotr Kupicha, Maciej Musiałowski, Kasia Kowalska, Maciej Maleńczuk, Grzegorz Hyży, Robert Janowski, Tina Karol, Sebastian Karpiel - Bułecka, Paweł Domagała, Skubas, Kev Fox, Julia Marcell i Zazule.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piotr Kupicha (Feel) na Earth Festival Uniejów 2022: "To będzie poważniejszy koncert" INTERIA.PL

W niedzielę podczas festiwalu w Uniejowie odbędzie się koncert "Gwiazdy dla Czystej Polski". Na scenie wystąpią artyści znani z zaangażowania w działania na rzecz ochrony środowiska.

Tego wieczoru zaśpiewają: Andrzej Piaseczny, Julia Wieniawa, Sebastian Karpiel-Bułecka, Doda, Małgorzata Ostrowska, Michał Szpak, Sebastian Riedel, Ania Rusowicz, Pectus, Konin Gospel Choir. Artystom towarzyszyć będzie Grott Orkiestra.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Michał Szpak o swoim alterego JowiszJa INTERIA.PL

Transmisja Earth Festivalu 2022 od piątku do niedzieli, 19-21 sierpnia, od godziny 20:00, na antenie Polsatu. Wstęp na wszystkie trzy koncerty na terenie Term Uniejów oraz na teren ekomiasteczka jest bezpłatny.