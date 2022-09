Ogłoszenie, które oburzyło internautów, pojawiło się na jednej z grup z ofertami pracy w mediach, reklamie i public relations. Do promowania oferty wykorzystano wizerunek Magika - rapera, członka dwóch z najbardziej rozpoznawalnych polskich składów - Paktofoniki i Kalibra 44.

Przypomnijmy, że raper 26 grudnia 2000 roku, osiem dni po wydaniu kultowej "Kinematografii", wyskoczył z okna swojego mieszkania, na dziewiątym piętrze w bloku w Katowicach-Bogucicach.

Wspomniane ogłoszenie dotyczy pracy w mediach społecznościowych. Agencja zaznaczyła, że szuka "Magika od social mediów". "Magiku jesteś tutaj? Wyobraź to sobie (sobie), że jest tu oferta dla Ciebie" - napisano w opisie, nawiązując do utworu Paktofoniki "Jestem Bogiem". Dodatkowo oferta została wzbogacona o grafikę, na której wklejono wizerunek zmarłego rapera.

Zdjęcie Screen wspomnianego ogłoszenia / Facebook.com / materiał zewnętrzny

Ogłoszenie, po fali krytyki, szybko zniknęło z sieci. Ta sama agencja opublikowała później post z pytaniem o to, co sprawia, że pracownik odchodzi z firmy. Internauci nie omieszkali przypomnieć bulwersującego ogłoszenia. "Co? Może posiadanie takie działu marketingu i PR?", "Niech pomyślę. Może głupkowate reklamy gówno firm, gdzie dla poklasku pseudo kreatywności głupiej Julki z HR czy innego Oskarka, albo siostrzeńca prezesa bezprawnie wykorzystuje się czyjś wizerunek i nabija się z osoby, która popełniła samobójstwo (Magik). Jak bym pracował w firmie, która organizuje takie durne kampanie, to bym się ze wstydu spalił jako pracownik. A następnie rzucił papierem w imię zasad" - komentowali, dodając screen z ofertą.