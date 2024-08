sanah, a właściwie Zuzanna Grabowska, ma 27 lat, a osiągnęła już bardzo wiele w branży muzycznej. Polacy usłyszeli o niej kilka lat temu za sprawą hucznego przeboju "Szampan". Obecnie nie ma w kraju osoby, która nie potrafiłaby zanucić chociaż fragmentu któregoś z jej hitów. Wyprzedaje liczne koncerty - nawet te, które odbywają się na największych stadionach w Polsce.

Wokalistka pozostaje w stałym kontakcie ze swoimi fanami, pomimo wciąż rosnącej popularności. Stara się jednocześnie chronić swoją prywatność i nie chwali się na prawo i lewo swoim życiem codziennym. Zdarzało się jednak, że w przeszłości publikowała w mediach społecznościowych zdjęcia ze swojego mieszkania. Wnętrza odzwierciedlają jej artystyczną duszę.

Jak wygląda dom sanah?

Mieszkanie, w którym żyje na co dzień wokalistka to przytulny kącik. Jest tam kolorowo i radośnie. Artystka zamieniła przestrzeń w klimatyczne, wręcz magiczne miejsce. Widać, że sanah uwielbia kwiaty, które są podstawą większości dekoracji. Gwiazda stawia również na lampki i świeczki, którymi rozjaśnia swoje mieszkanie. W domu piosenkarki nie brakuje dodatkowo elementów muzycznych - pianino, mikrofon czy wydane płyty, to rekwizyty, dzięki którym sanah może tworzyć swoje wielkie przeboje w domowym zaciszu.

Wokalistka połączyła w swoich wnętrzach elementy nowoczesnego wystroju, jak i te, które kojarzą się z czasami PRL-u. Proste białe meble zestawiła ze wzorzystymi fotelami i kryształowymi wazonami. Na ścianach zawisły także obrazy, które mogłyby kojarzyć się niektórym z kiczem, jednak dla wokalistki są one wyrazem artystycznego nieporządku. Mieszkanie jest kreatywne, a niektóre jego elementy wyglądają, jakby zostały wyciągnięte rodem z babcinego strychu.

Gdzie mieszka sanah? Stolica jest jej domem

Dom sanah mieści się w jednej z warszawskich kamienic. Po zdjęciach można rozpoznać, że jest to stare budownictwo, bowiem w mieszkaniu zauważamy podłogi z drewna, ułożone w jodełkę, kraty w oknach, a także charakterystyczne wysokie sufity. Mieszkanie mieści się na parterze.

Kim jest mąż sanah? Ukochany wspiera ją na każdym kroku

Najpopularniejsza polska wokalistka dzieli swoje przytulne i kolorowe gniazdko z ukochanym. Wzięła ślub ze Stanisławem Grabowskim w 2022 r., zaręczając się z nim rok wcześniej. Mąż sanah unika blasku fleszy, jednak zdarzało się, że pojawiał się m.in. w teledyskach swojej żony. Wystąpił w klipach do piosenek "Kolońska i szlugi" czy "Pocałunki". Małżeństwo skomponowało razem także utwór "Święty Graal".

Stanisław Grabowski jest ogromnym wsparciem dla artystki, o czym sama zainteresowana opowiedziała niegdyś w programie "Dzień Dobry TVN". "Chcę, żeby jak najdłużej został przed koncertem, bo się stresuję. Póki on jest, to jestem taka: 'dobra, dobra, jest ok'. Potem już totalnie wariuję" - wyznała wokalistka.

W domowym zaciszu czasami jednak dochodzi do spięć pomiędzy parą. Gdy mąż sanah przeszkadza jej w tworzeniu, ta wygania go w inne miejsce. "Czasami jak mój mąż odkurza, to mówię mu: 'idź stąd'. Cisza pomaga mi w tym najbardziej i te teksty wtedy przychodzą do mnie same" - wytłumaczyła niegdyś.

Pola Chobot i Adam Baran zadebiutowali na OFF Festivalu 2024 Maja Krawczyk INTERIA.PL