Przypomnijmy, że po świetnie przyjętej płycie Halsey - "If I Can't Have Love, I Want Power" - wydanej w 2021 roku, wokalistka chciała iść za ciosem i wydać piosenkę "So Good".

Ta jednak stała się zarzewiem jej konfliktu z wytwórnią Capitol Records.



"Nagrała piosenkę, którą uwielbiam i chciałam ją wypuścić jak najszybciej do sieci. Ale moja wytwórnia mi na to nie pozwala. Jestem w branży od ośmiu lat, sprzedałam 165 milionów płyt i singli, ale moja wytwórnia nie pozwala mi na publikację do momentu, aż nie stworzę sztucznego wiralowego momentu na TikToku. Wszystko jest marketingiem. Robią to dosłownie każdemu artyście. Chcę jedynie wypuścić piosenkę. I zasługuję, aby traktować mnie lepiej. Jestem tym zmęczona" - stwierdziła.

"Nasza wiarę w Halsey jako ważną artystkę pozostaje niezachwiana. Nie możemy doczekać się aż świat usłyszy jej nową muzykę" - zdecydowała się na lakoniczny komentarz wytwórnia.

Ostatecznie utwór ujrzał światło dzienne, a artystka rozstała się z wytwórnią i przeszła do Columbia Records.

Problemy wydawnicze u wokalistki zbiegły się z problemami zdrowotnymi. W piosence "The End" wydanej w czerwcu 2024 roku gwiazda nawiązała do swoich zmagań o powrót na scenę. U wokalistki zdiagnozowano toczeń rumieniowaty układowy (SLE), a następnie bardzo rzadką chorobą limfoproliferacyjna z komórek T.

Artystka ostatecznie poradziła sobie z przeciwnościami losu i wznowiła karierę. Wokalistka wiosną dziękowała fanom na Instagramie za wsparcie. Jednak szybko okazało się, że jej relacje z fanami uległy radykalnej zmianie.

"Żałuję, że wróciłam". Halsey ma dość własnych fanów

Po wydaniu w lipcu piosenki "Lucky", opartej na samplach z utworu Britney Spears o tym samym tytule oraz piosenki Moniki "Angel of Mine", piosenkarka opublikowała oświadczenie na platformie Tumblr.

"Moi fani są dla mnie zdecydowanie bardziej okrutni niż ktokolwiek inny na świecie. Oczywiście nie mówię w imieniu was wszystkich. Ale kiedyś tylko mała grupa była dla mnie podła, a teraz wygląda jakby większość została przy mnie po to, aby od czasu do czasu wtrącić swoją opinię na temat tego, jak bardzo mnie nie znoszą i jaka jestem fatalna. Trudno mi jest się angażować w przestrzeń, która pozbawiona jest jakiekolwiek życzliwości, współczucia i cierpliwości lub po prostu ludzkiej przyzwoitości. Zwłaszcza po latach wzbraniania się przed interakcjami z fanami ze strachu, że przydarzy mi się właśnie coś takiego. Ostatnio prawie straciłam życie. Nie będę już robić niczego, co nie sprawia mi radości. Nie mogę pozwolić sobie psychicznie na to pozwolić" - komentowała.

"Gdy zachorowałam, myślałam tylko o tym, aby wrócić do was i tworzyć z wami wspólną przestrzeń. Ale teraz już nie wiem, co to jest. Obecnie chciałabym schować się głęboko w norze i żałuję, że w ogóle wróciłam" - napisała.

W kolejnym poście wokalistka dodała, że udaje się na badania i zostawia w sieci akustyczną wersję utworu "Lucky". "To szalona ironia, czym stało się moje życie. Jestem sobą, nie postacią z teledysku" - podsumowała.

Halsey - Lucky (Stripped)