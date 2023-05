Niemiecka wokalistka Nena na świat przyszła jako Gabriele Susanne Kerner 24 marca 1960 roku. Od najmłodszych lat była niezależna. Gdy miała 17 lat, jej rodzice się rozwiedli, a ona rzuciła szkołę i opuściła dom rodzinny. Po namowach rodziców wyuczyła się zawodu złotnika, jednak miała zupełnie inne plany na przyszłość.

Karierę zaczynała z grupą The Stripes. Zostali zauważeni podczas lokalnego festiwalu rockowego przez przedstawiciela firmy CBS, z którą podpisali kontrakt. Ostatecznie nagrali tylko imienną płytę (1980) i kilka singli.

Wkrótce Nena i jej ówczesny chłopak, perkusista The Stripes Rolf Brendel dostali propozycje od muzyków z zespołu Niny Hagen. Przeprowadzili się do Berlina Zachodniego i tam założyli grupę nazwaną po prostu Nena. Debiutancki album przyniósł największy przebój w karierze formacji - antywojenny utwór "99 Luftballons" (1983).

Skąd wziął się pseudonim Neny?

Po rozpadzie zespołu Nena w 1987 roku, wokalistka zaczęła występować i nagrywać pod tą nazwą jako solistka. Sam pseudonim pochodził jeszcze z czasów dzieciństwa. Gdy była na wakacjach w Hiszpanii, inne dzieci, które nie znały jej imienia, wołały na nią "niña", co po hiszpańsku oznacza dziewczynkę. W jej ustach brzmiało to właśnie jak "nena".

W 1986 roku poznała aktora Benedicta Freitaga, z którym szybko związała się i zaszła w ciążę.

3 lutego 1988 roku był dla Neny tragicznym dniem. Lekarze podali jej lek na przyśpieszenie porodu. Niestety wywołał on zatrzymanie akcji serca i śpiączkę, a synek urodził się z porażeniem mózgowym i wadą serca. Chłopczyk zmarł, gdy miał 11 miesięcy. Dwa lata później urodziła bliźniaki Sakiasa Manuela i Larissę Marię.

Ze związku z producentem i perkusistą Philippem Palmem ma jeszcze dwóch synów - Samuela Vincenta (ur. 1995) i Simeona (ur. 1997).

Od 2010 r. Sakias i Larissa wspierają Nenę w chórkach (w studiu i na scenie). W 2015 r. do koncertowego składu dołączył najmłodszy syn Simeon, który gra na klawiszach.

Zdjęcie Nena w latach 80. / United Archives / kpa / Getty Images

Praca w "The Voice". Jak dziś wygląda Nena?

Przez wiele osób piosenkarka uważana jest za artystkę jednego przeboju. Jednak w swojej ojczyźnie wciąż jest znana, co potwierdziło zaproszenie wokalistki do roli trenerki w niemieckiej edycji programu "The Voice". Występowała tam w latach 2011 - 2014. Na fotelu trenera zasiadła także w 5. i 6. sezonie niemieckiego "The Voice Kids".

W 2015 roku wydała płytę "Oldschool", na której wróciła do lat 80., czyli czasów jej największej popularności. Nena promowała płytę, grając w mniejszych klubach dla kilkusetosobowej publiczności. Na scenie wspierała ją m.in. trójka jej dzieci.

Poza występami na scenie Nena występuje w filmach, ma na koncie także role dubbingowe (m.in. "Eragon", "Artur i Minimki").