Urodzona i dorastająca w Nowym Jorku Taylor Dayne muzyczną karierę zaczęła robić w latach 80. XX wieku. Zaczynała od współpracy z mało znanymi zespołami Felony oraz Next, aby niedługo później stać się jedną z gwiazd regularnie puszczanych w tamtym czasie w radiu.

Po nagraniu pierwszych utworów Dayne podpisała kontrakt z wytwórnią Artista Records i wydała swój pierwszy wielki przebój - "Tell It To My Heart". Po jego sukcesie Dayne poszła za ciosem i na przełomie lat 80. i 90. jeszcze kilkakrotnie trafiała do pierwszej dziesiątki zestawienia Billboard.

Wokalistka na koncie ma takie hity jak: "Prove Your Love", "I’ll Always Love Your", "Don’t Rush Me", "With Every Beat of My Heart", "Love Will Lead You Back" oraz "I’ll Be Your Shelter".

Jeszcze lepiej przeboje Dayne radziły sobie w Europie, gdzie podbijały dyskoteki w: Wielkiej Brytanii, Niemczech, Skandynawii, Belgii, Holandii, Szwajcarii oraz Hiszpanii.

Przygasająca kariera gwiazdy lat 80.

Końcówka lat 80. była dla wokalistki szczególnie udana - zdobyła dwie nominacje do Grammy oraz statuetkę American Music Awards - jednak w kolejnej dekadzie powoli traciła na popularności. Na przełomie dekad nagrała trzy dobrze przyjęte przez publikę płyty, a następnie próbowała sił w aktorstwie, jednak bez zbyt dobrego efektu.

W 1998 roku Dayne nagrała płytę "Naked Without You", która okazała się jednak finansową porażką. Na kolejną płytę jej fani musieli czekać aż 10 lat. W 2008 roku światło dzienne ujrzał album "Satisfied".

W kolejnych latach sława Dayne nieco przyblakła, a sama piosenkarka skupiła się na życiu rodzinnym oraz co jakiś czas pojawiała się gościnnie w programach telewizyjnych. W 2020 roku można było oglądać ją w "Masked Singerze", a w 2022 roku wzięła udział w drugim sezonie celebryckiej wariacji show "RuPaul’s Drag Race".



W 2016 roku magazyn "Rolling Stone" umieścił wokalistkę wśród najważniejszych artystów tworzących muzykę taneczną. Podobnie dwa lata później uczynił magazyn "Billboard".



Zdjęcie Taylor Dayne w latach 80. / Michael Putland / Getty Images

Nigdy nie wzięła ślubu. Walczyła z rakiem

W życiu prywatnym wokalistka - mimo że na brak adoratorów nie narzekała - nigdy nie wzięła ślubu. Jest natomiast matką dwójki dzieci, które urodziła jej surogatka w 2003 roku. Piosenkarka jest też aktywną ambasadorką społeczności LGBTQ+.



U wokalistki w 2022 roku zdiagnozowano raka okrężnicy. Gwiazda przeszła operację usunięcia fragmentu jelita grubego i jak twierdzi, obecnie jest wolna od nowotworu.