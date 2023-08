Samantha Fox na nowym filmiku z żoną. Jak wygląda dziś gwiazda lat 80.?

Przypomnijmy, że Samantha Fox i Linda Olsen wzięły ślub w czerwcu 2022 roku.

Odbyła się w Epping Forest. Na uroczystości pojawili się zaproszeni przez gwiazdę fotografowie mediów. O ślubie gwiazda lat 80. informowała też regularnie w mediach społecznościowych. Para młoda na ślub przyjechała przyozdobioną, białą taksówką. Fox na ceremonii pojawiła się w sukni z białym welonem, ale podkreślającym również jej dekolt i brokatowych butach.

Instagram Wideo

W nowym poście na Instagramie Samantha Fox pokazała wspólny filmik ze swoją partnerką podczas romantycznej kolacji.

Historia związku Samanty Fox i Lindy Olsen

Samantha Fox poprosiła o rękę swoją partnerkę, Norweżkę Lindę Olsen, wiosną 2020 roku. "Sam i Linda są razem szczęśliwe i chcą być ze sobą razem do końca życia" - donosił tabloid "The Sun".



Fox i Olsen spotykały się ze sobą od 2016 roku. Rok wcześniej wokalistka pożegnała Myrę Stratton, swoją wieloletnią partnerkę i menedżerkę, która zmarła na raka. W 2018 roku Fox oficjalnie potwierdziła, że jest zakochana w młodszej o osiem lat Norweżce.

Samanta Fox: Od modelki do gwiazdy pop

56-letnia obecnie Fox zaczynała karierę jako modelka topless w brytyjskiej gazecie "The Daily Sun". Dzięki zdobytej wówczas popularności (po latach wybrano ją "dziewczyną ze strony 3 wszech czasów") mogła podpisać kontrakt z wytwórnią muzyczną. Wokalistce udało się umieścić trzy single w Top 10 brytyjskiej listy przebojów: "Touch Me (I Want Your Body)", "Do Ya, Do Ya (Wanna Please Me)" oraz "Nothing's Gonna Stop Me Now".

Popularnością cieszyły się jej trzy pierwsze płyty z lat 80., w kolejnych dekadach jednak zupełnie przepadła - w sumie wydała jeszcze cztery studyjne albumy, które przeszły bez echa. Od czasu do czasu pojawiała się na koncertach wraz z innymi przebrzmiałymi gwiazdami lat 80. (np. podczas Sopot Festival 2008).

Clip Samantha Fox I Wanna Have Some Fun

Pogłoski o orientacji Samanthy Fox zaczęły pojawiać się pod koniec lat 90. (wcześniej wokalistka związana była z m.in. Paulem Stanleyem z grupy Kiss). Wówczas Fox mieszkała pod jednym dachem z Cris Bonacci, byłą gitarzystką zespołu Girlschool.

W 2003 roku brytyjska wokalistka potwierdziła, że jest w związku z kobietą. "Spałam z innymi kobietami, ale nie byłam zakochana przed poznaniem Myry Stratton. Ludzie mówią, że jestem homo... Ja nie wiem, kim jestem. Wiem jedynie, że kocham Myrę. Chciałabym spędzić z nią resztę życia" - mówiła w jednym z wywiadów.