Sandra przyszła na świat jako Sandra Ann Lauer w mieście Saarbrücken. Początkowo trenowała balet (przez 10 lat), ale wkrótce wciągnęło ją śpiewanie.

W 1979 roku weszła w skład dziewczęcej grupy Arabesque ( zobacz! ). Dyskotekowa formacja największe sukcesy odnosiła w Japonii i ZSRR. Po jej rozpadzie Sandra rozpoczęła działalność na własny rachunek. Wyprodukowany przez Michaela Cretu singel "Japan Ist Weit" ( posłuchaj! ; niemiecki cover przeboju "Big In Japan" Alphaville - sprawdź! ) całkowicie przepadł - sprzedano raptem 125 egzemplarzy.

Reklama

Niezrażona porażką piosenkarką kontynuowała współpracę ze wspomnianym Cretu - uznanym producentem i kompozytorem, cenioną postacią na niemieckiej scenie muzycznej. Para poznała się w Japonii. Niedługo później oprócz połączyli wspólną pracę z byciem parą.

Sandra w "Jaka to melodia?". Jak zmieniła się gwiazda lat 80.? 1 / 9 Sandra przyszła na świat jako Sandra Ann Lauer w mieście Saarbrücken. Początkowo trenowała balet (przez 10 lat), ale wkrótce wciągnęło ją śpiewanie. W 1979 roku weszła w skład dziewczęcej grupy Arabesque. Dyskotekowa formacja największe sukcesy odnosiła w Japonii i ZSRR. Po jej rozpadzie Sandra rozpoczęła działalność na własny rachunek. Wyprodukowany przez Michaela Cretu singel "Japan Ist Weit" (niemiecki cover przeboju "Big In Japan" Alphaville) całkowicie przepadł - sprzedano raptem 125 egzemplarzy. Źródło: East News Autor: Keystone / KeystoneSU udostępnij

W latach 90. użyczała głosu w projekcie muzycznym swojego męża - Enigma, m.in. w hicie "Sadeness".

Sandra wielką gwiazdą stała się za sprawą przebojowego singla "(I'll Never Be) Maria Magdalena". Utwór znalazł się na szczycie list w kilku krajach europejskich, dużą popularnością cieszył się także w m.in. Brazylii. To do tej pory największy solowy sukces Sandry - wokalistka wydawała nowe wersje piosenki na singlu w latach 1993, 1999 i 2006.

Wokalistka kilkakrotnie odświeżała także kolejny singel z debiutanckiej płyty "The Long Play" (1985) - mowa o "In the Heat of the Night" ( posłuchaj! ), który w nowych wersjach ukazał się w 1999, 2006 i 2007 roku.

Płyta "Mirrors" (1986) przyniosła kolejne przeboje rosnącego w siłę euro-disco, jak m.in. "Innocent Love", "Hi! Hi! Hi", ballada "Loreen" czy "Midnight Man". Cover "Everlasting Love" (w oryginale śpiewał Robert Knight, potem wykonywała ją m.in. ulubiona grupa Sandry - Love Affair) promował szybko przygotowaną kompilację przebojów "Ten on One".

Największe sukcesy Sandry dokumentuje składanka "18 Greatest Hits" (1992). Kolejne lata (z przerwą na urodzenie i wychowanie bliźniaków Nikity i Sebastiana) to próby odzyskania dawnej popularności. Odgrzewanie wcześniejszych przebojów (taneczne remiksy) czy nagrywanie coverów działało na stosunkowo krótką metę. Sandra coraz rzadziej pojawiała się na scenie, a album "Reflections" (2006) praktycznie nie był promowany.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sandra Secret Land

Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku rozpadło się małżeństwo Sandry i Michaela Cretu ze względu na "osobiste i zawodowe różnice". Wokalistka szybko rzuciła się w wir pracy, mocno stawiając na występy szczególnie we wschodniej części Europy (odwiedziła m.in. Rosję, Kazachstan, Ukrainę czy Litwę). Ułożyła sobie też życie prywatne, w 2010 roku, wychodząc za Olafa Mengesa, który był współproducentem jej płyty "Back To Life". To małżeństwo rozpadło się cztery lata później.

W 2012 roku ukazała się kolejna płyta Sandry "Stay In Touch", wyprodukowana przez niemiecki duet DJ-ski Blank & Jones. Dyskografię wokalistki zamyka natomiast kolejna kompilacja "The Very Best of Sandra" z 2016 roku.

Królowe lat 80. Jak wyglądają i co robią teraz? 1 / 12 Karierę zaczynała jako modelka topless w gazecie "The Sun", a dzięki zdobytej popularności mogła podpisać kontrakt z wytwórnią muzyczną. W latach 1986-88 wydała trzy płyty: "Touch Me", "Samantha Fox" i "I Wanna Have Some Fun", które odniosły spory sukces (łącznie sprzedała 30 milionów egzemplarzy). Jej największym przebojem był utwór "Touch Me (I Want Your Body)". Dyskografia artystki zamknęła się na dziewięciu płytach, w planach gwiazdy lat 80. wciąż jest 10 krążek. Ostatni singel wokalistki - "Hot Boy" - swoją premierę miał w kwietniu 2018 roku. Źródło: East News Autor: Rex Features udostępnij

Sandra cieszy się sporą sympatią wśród polskich słuchaczy. Nic więc dziwnego, że regularnie pojawia się w Polsce. Ostatni raz wystąpiła w naszym kraju w 2019 roku w warszawskiej progresji. Można było oglądać ją również m.in. w programie "Jaka to melodia?".