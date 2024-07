"Wtedy pomógł mi wyjazd do Los Angeles na kilkumiesięczne studia. Chciałam się sprawdzić bez kontekstu mojej popularności i rodziców. Zobaczyć, jak ludzie mnie odbiorą, gdy nie będę 'tą Kukulską'. Dodało mi to wiatru w żagle, otworzyło twórczo. Z poznanym tam gitarzystą Scottem Parkerem zaczęliśmy pisać nowe piosenki, otworzyłam się twórczo i wokalnie. Uświadomiłam sobie później, jak psychika mocno wpływa na nasz głos i jego emisję. To praca z emocjami, oddechem, całym ciałem. Jestem osobą nadwrażliwą i wiele się we mnie kotłuje, rozkminiam każdą rzecz, co ma przełożenie na głos" - wyznała.