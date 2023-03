"'Mustang' - opowieść o młodocianej sile i zapale do działań oraz skutkach ubocznych bycia niezauważonym. Nie mówię tu tylko o byciu niewidzialnym w sensie fizycznym, ale przede wszystkim o naszych niewidzialnych, dla drugiej osoby, potrzebach. Tych najistotniejszych i fundamentalnych. To tyczy się wszelkich relacji międzyludzkich. Dodatkowo zauważyłem, iż osoby publiczne lub po prostu rozpoznawalne, a od niedawna niestety do tego grona muszę siebie liczyć (czy mi to pasi czy nie...), zmierzają się z kolejną płaszczyzną błędnego spostrzegania własnej osoby. Dopisuje się nam cechy i ideologie, których najzwyczajniej na świecie nie jesteśmy w stanie dźwignąć w rzeczywistości - zwłaszcza, że sylwetek naszej osobowości istnieje tyle, ilu słuchaczy, czytelników lub widzów. Zatem: Dlaczego nie widzisz mnie!?" - pyta Vito Bambino .

Reklama

"Pragnę zaznaczyć, że jako gospodarz 'Pracowni' prosiłem gości o zaufanie, szczerość wobec mnie, a przede wszystkim dobrą zabawę w moim świecie. Jest mi niezmiernie miło podzielić się z wami naszą wspólną podróżą z Zu (sanah). W showbiznesie wiele rzeczy dzieje się tylko z powodu potrzeb, którym towarzyszą kalkulacje... raz rzadziej z potrzeb wewnętrznych bez wspomnianych podliczeń. Te pierwsze, jak może wiecie, mało mnie interesują. Wzrusza mnie fakt, iż ta cudowna kobieta w całym zamieszaniu wokół niej, znalazła zaufanie, czas i uśmiech dla starego kumpla. Dziękuję Zu" - dodał.

"Mustang" to opowieść o mijaniu się, codziennym niezwracaniu uwagi na otoczenie. Vito Bambino sugeruje, że być może przecieka nam przez palce właśnie niezliczona ilość historii, które mogły być jakieś: ciekawe lub nudne, romantyczne czy z dreszczykiem, przelotne lub trwałe. Nowej piosence towarzyszy teledysk, który wyreżyserował sam Vito.

Clip Vito Bambino Mustang ft. sanah

Vito Bambino - kim jest?

Vito Bambino - wokalista, autor tekstów, kompozytor, aktor oraz lider zespołu Bitamina. W 2020 r. pojawił się jego solowy album "Poczekalnia", z którego pochodzi m.in. numer "Bunkrów nie ma". Znany jest także z przebojowych singli jak "Nudy" czy "Poszło".

Ukazująca się wiosną 2023 roku płyta "Pracownia" będzie drugim solowym krążkiem w dorobku artysty. Jednym z utworów promujących płytę jest "Etna". W lutym Vito Bambino wydał także singel "Podpalmy to", który promował film "Filip" w reżyserii Michała Kwiecińskiego.

ZEW się budzi 2022: Bitamina pokazuje, jak się tańczy 1 / 8 Bitamina Źródło: INTERIA.PL Autor: Robert Wilk

Czytaj także:

Bitamina "Kwiaty i Korzenie": Poka jak u ciebie grają [RECENZJA]

Ewa Bem marzy o duecie z Vito Bambino. "To by było perfekcyjne"