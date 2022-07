Legendarna wokalistka porozmawiała z "Dzień Dobry TVN" o nadchodzącej imprezie, która zacznie się już 16 sierpnia i potrwa 3 dni. W ubiegłym roku Ewa Bem także wystąpiła na festiwalu, podczas którego świętowano rocznicę utworzenia TVN24.

"Od roku okazuje się, że zaśpiewałam około 70 koncertów, wszystkie są wysokiej rangi, dla mnie są przeżyciem ważnym i artystycznym. Ale jeśli chodzi o te wymienione, dotyczące TVN24 i TVN w ogóle, to jest kawał mojego serca. Czuję się z TVN-em związana emocjonalnie, rodzinnie i pod wieloma innymi względami, oraz ideologicznie" - wyznała wokalistka.

Reklama

Ewa Bem chce duetu z Vito Bambino

Bem stara się być na bieżąco także z polską muzyką i słucha tych najpopularniejszych muzycznych aktów. Jednym z nich jest Vito Bambino, z którym bardzo chciałaby zaśpiewać w duecie.

"Ja jestem wielką entuzjastką pana Vita Bambino. To by było perfekcyjne, ale to się nie stanie zapewne (...) Śledzę go to może za dużo powiedziane, ale zapuszczam ucho i oko w to, co mogę zobaczyć na Facebooku, Instagramie, YouTubie" - zaskoczyła piosenkarka.

Wideo Ewa Bem - Podaruj mi trochę słońca (Lyric Video)

Kilka miesięcy temu Vito Bambino wystąpił w duecie ze Stanisławem Soyką, a internauci atakowali go za nieodpowiedni strój na scenie (sprawdź!).

Podczas tegorocznego festiwalu Top of the Top Sopot Festival 2022 na sopockiej scenie pojawi się wielu artystów, m.in. Kayah, Agnieszka Chylińska, Ewa Farna, Lady Pank, Smolasty, Michał Szpak, Cleo, Natalia Nykiel czy Grzegorz Markowski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. #110 Pełnia Bluesa: Mieli zagrać jeden koncert. Będą reprezentować Polskę w konkursie Interia.tv

Zobacz też:

Shonka Dukureh nie żyje. Gwiazda filmu "Elvis" miała 44 lata

Wiaczesław Chabarow ranny na froncie. "Muszę się uczyć gry od nowa"

Legendarny wokalista stracił głos. Parę dni temu występował w Polsce!