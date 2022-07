20 lipca słynny zespół rockowy z Seattle miał zagrać swoje największe przeboje przed wiedeńską publicznością. Koncert został jednak w ostatniej chwili odwołany. Powód, zespół wyjaśnił w poście na Instagramie.

Pearl Jam odwołuje koncert w Wiedniu. Eddie Vedder stracił głos

"Do wszystkich, którzy czekali na wspaniały koncert Pearl Jam dzisiaj wieczorem w Wiedniu. My też na niego czekaliśmy. Jednak przez ekstremalne warunki, jakie panowały na naszym ostatnim koncercie na przedmieściach Paryża (upał, kurz i dym z pożarów), gardło naszego piosenkarza, Eda Veddera zostało uszkodzone. Widział się z lekarzami, przechodzi kurację, jednak jego struny głosowe wciąż nie wyzdrowiały. To straszna wiadomość, która przychodzi w najgorszym momencie. Jest nam bardzo przykro. Do samego końca my i Ed mieliśmy nadzieję, że damy radę zagrać" - napisał zespół w oświadczeniu.

Po raz ostatni zespół wystąpił 16 lipca na festiwalu Lollapalooza, który odbywał się na paryskim hipodromie.

Zespół odwołał też kolejny zaplanowany koncert w Pradze (22 lipca). Następne mają się odbyć 24 i 25 lipca w Amsterdamie. Przypomnijmy, że 14 lipca Pearl Jam zagrał w Tauron Arenie Kraków.