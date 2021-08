Viki Gabor zapowiada zmiany. Kiedy premiera singla "Moonlight"?

Swoją karierę rozpoczęła zaledwie trzy lata temu, podbijając serca słuchaczy nie tylko w Polsce ("The Voice Kids"), ale i w Europie (zwycięstwo w Eurowizji Junior 2019).

W 2020 roku do sprzedaży trafiła jej debiutancka płyta "Getaway (Into My Imagination)". Status przebojów zdobyły piosenki "Time", eurowizyjna "Superhero", "Getaway" czy "Afera". Viki Gabor ma na koncie także m.in. utwór z Kayah. Piosenka "Ramię w ramię" jest dedykowana kobietom. "Utwór został stworzony z myślą o wszystkich kobietach, siostrach, dziewczynach, które trzymają się razem i dzięki temu mogą zmieniać świat!" - opowiadała Kayah.

Nie umknęło uwadze fanów, że w ostatnim czasie młoda wokalistka zdecydowała się na zmianę wizerunku - porzuciła charakterystyczną grzywkę, zrezygnowała też z kolorowych garniturów. To był dopiero początek zmian.

Podczas live'a na Instagramie Gabor poinformowała o nowym singlu i kontrakcie fonograficznym. Premiera utworu "Moonlight" zaplanowana jest na 3 września.



"'Moonlight' to tytuł mojego pierwszego singla po długiej przerwie! Napisałam go jakiś czas temu z Jeremim Sikorskim i Mikołajem Trybulcem. To utwór dla mnie mega ważny - jest o tym, co czuję kiedy, kamery są wyłączone, a telefon odłożony na bok. Dedykuję go Wam - fanom, bo dzięki Waszemu wsparciu świecę tak jak moonlight i mogę być tym, kim chcę!" - tłumaczyła wokalistka.



Nowym wydawcą Viki Gabor będzie Sony Music Entertainment Poland. "Wspólnie z ekipą Sony Music oraz moim managementem przygotowaliśmy super rzeczy. Nie mogę się doczekać, aż je niebawem ujawnimy" - zapowiedziała.

