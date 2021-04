Internauci rozpływają się nad Viki Gabor. W TVP zaśpiewała wielki polski przebój

Podczas koncertu TVP "Pasja", który wyemitowano w piątek 2 kwietnia na scenie pojawiła się m.in. Viki Gabor, która wykonała utwór "Moja i twoja nadzieja" zespołu Hey. Widzowie byli pod wrażeniem jej występu.

Koncert "Pasja 2021" odbył się 2 kwietnia przed budynkiem Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Na scenie wystąpili m.in. Stanisław Karpiel-Bułecka, Piotr Cugowski, Marcin Sójka, Adam Kalinowski, Jędrzej Skiba, Alicja Szemplińska, Viki Gabor i Marta Gałuszewska. Imprezę poprowadzili Marta Manowska i Łukasz Nowicki.

Viki Gabor podczas swojego występu wykonała piosenkę Hey "Moja i twoja nadzieja". Utwór kultowej polskiej grupy znalazł się na debiutanckiej płycie formacji pt. "Fire".



Polacy najlepiej znają jego wersję z 1997 roku, kiedy to największe gwiazdy polskiego mainstreamu - Maryla Rodowicz, Czesław Niemen, Edyta Bartosiewicz, Grzegorz Markowski i wielu innych - zaśpiewały wspomnianą piosenkę, aby wesprzeć ofiary "powodzi tysiąclecia". Dochód ze sprzedaży charytatywnego singla trafił w tamtym czasie na konto akcji "Telewidzowie-Powidzianom".



Nowa wersja wykonana przez Viki Gabor trafiła w gusta oglądający koncert. Oto kilka komentarzy:

"Viki chyba nigdy nie przestanie nas zachwycać swoim wyjątkowym talentem, piękną interpretacją i ogromnymi możliwościami wokalnymi", "Wspaniały występ Viki", "Fenomenalne wykonanie klasyka polskiego rocka we własnej interpretacji".

13-letnia Viki Gabor to obecnie jedna z najpopularniejszych wokalistek w Polsce. Popularność zdobyła dzięki programowi "The Voice Kids" oraz po sukcesie na Eurowizji Junior w 2019 roku. W 2020 roku do sprzedaży trafiła jej debiutancka płyta "Getaway (Into My Imagination)".



