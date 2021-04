Metamorfoza Viki Gabor. Porównują ją do Ariany Grande!

Viki Gabor szybko zyskała w Polsce dużą popularność, a jej karierę śledzą tysiące. W ostatnim czasie przeszła dużą metamorfozę. Jak teraz wygląda?

Tak Viki Gabor wyglądała podczas Eurowizji Junior 2019 AKPA

13-letnia Viki Gabor to obecnie jedna z najpopularniejszych wokalistek w Polsce. Popularność zdobyła dzięki programowi "The Voice Kids" oraz po sukcesie na Eurowizji Junior w 2019 roku.

W 2020 roku do sprzedaży trafiła jej debiutancka płyta "Getaway (Into My Imagination)".



Nagrała też m.in. utwór z Kayah. Piosenka "Ramię w ramię" jest dedykowana kobietom. "Utwór został stworzony z myślą o wszystkich kobietach, siostrach, dziewczynach, które trzymają się razem i dzięki temu mogą zmieniać świat!" - opowiadała Kayah.



Od początku kariery jej znakiem rozpoznawczym była grzywka. Teraz postawiła na dużą zmianę - zrezygnowała z grzywki, zdecydowała się też na mocniejszy makijaż.



Fanom przemiana młodej wokalistki przypadła do gustu. Porównują ją m.in. do Ariany Grande oraz słynnych sióstr Kardashian. "Ideał", "Królowa makijażu", "Ale ślicznotka", "Definicja perfekcji" - pisali w komentarzach.

