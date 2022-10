Po wydaniu singli - "Napad na serce" czy "Toxic Love" - Viki Gabor ogłosiła datę premiery swojego nowego albumu, a wraz z nią - okładkę, tytuł oraz tracklistę wydawnictwa. Płyta "ID" ukaże się już 18 listopada.

Viki Gabor nie przypomina siebie na nowym zdjęciu! "Cześć wszystkim" Za albumem "ID" kryje się muzyczne IDENTITY (tożsamość) wokalistki. Viki sięga w nowym projekcie do swoich etnicznych korzeni, rekonstruuje je, a także zaczyna się zakorzeniać w innych gatunkach muzycznych takich jak urban, R&B, EDM czy w elementach muzyki Bliskiego Wschodu.

Jej osobiste ID - romskie pochodzenie, perfekcyjnie opanowany język angielski i stale ewoluujący wizerunek od początku kariery stanowią obiekt ogromnego zainteresowania i skrajnych emocji mediów oraz słuchaczy - a to wciąż zwyczajna, choć niezwykle utalentowana, nastolatka.

Ta płyta przede wszystkim ilustruje relację Viki z branżą muzyczną, fanami oraz szeroko pojętym show-biznesem. Na albumie nie mogło zabraknąć także piosenki w całości napisanej i skomponowanej przez samą Viki. Ballada "3:30" utrzymana w klimacie R&B pokazuje, że artystka jest świadoma swojego głosu - zarówno w znaczeniu wokalnym, jak i songwriterskim.

"Ten album to podsumowanie oraz zapis tego kim jestem, co czuję, czym się inspiruję i o czym myślę mając 15 lat" - opowiada Viki o swojej nowej płycie "ID".

Artystka nad nowym albumem pracowała zarówno z zagranicznymi producentami odpowiedzialnymi za utwory Avy Max czy The Chainsmokers jak i z szeregiem polskich, topowych songwriterów - między innymi z Tribbsem, Michałem Kushem, Julią Pośnik oraz Margaret.

Viki Gabor "ID". Tracklista albumu

01. Napad na serce

02. Barbie

03. Cute (feat. Margaret)

04. Toxic Love

05. Moonlight

06. Could Be Mad

07. 15 lat

08. Bye Bye Bye

09. Lollipop

10. I Should Let Them Know

11. 3:30

12. Delayed Reaction

Zarówno warstwa wizualna jak i muzyczna nawiązuje do późnych lat 90. oraz pierwszej dekady XXI wieku - czasów w których Viki jeszcze nie było na świecie, a z których czerpie inspiracje muzyczne oraz modowe.

Album obecnie promuje singiel "Barbie", który podbija polskie rozgłośnie radiowe. Utwór został utrzymany w klubowym, tanecznym klimacie, a piętnastolatka napisała go wraz z Jeremim Sikorskim oraz Mikołajem Trybulcem (Tribbs).

Jak mówi sama wokalistka: "Ten utwór przyszedł nam do głowy totalnie spontanicznie podczas jednej z wizyt w studio. Napisaliśmy go w mgnieniu oka i chociaż ma zupełnie inny vibe niż poprzednie single promujące album, to dobrze go definiuje - opowiada on o beztroskiej imprezie i zabawie, a tworzenie całej płyty było w sumie jedną, wielką zabawą z muzą"