15-letnia Viki Gabor to obecnie jedna z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Swoją karierę rozpoczęła podbijając serca słuchaczy nie tylko w Polsce ("The Voice Kids"), ale i w Europie (zwycięstwo w Eurowizji Junior 2019).

W 2020 roku do sprzedaży trafiła jej debiutancka płyta "Getaway (Into My Imagination)". Status przebojów zdobyły piosenki "Time", eurowizyjna "Superhero", "Getaway" czy "Afera". Viki Gabor ma na koncie także m.in. utwór z Kayah. Piosenka "Ramię w ramię" jest dedykowana kobietom.

Reklama

W sierpniu 2021 roku nowym wydawcą Viki Gabor zostało Sony Music Entertainment Poland. Pierwszym efektem był wydany początkiem września utwór "Moonlight". W 2022 roku opublikowała trzy single: "Napad na serce", "Could Be Mad" i "So what".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Viki Gabor o Eurowizji Junior, Sylwestrze Marzeń i hejcie INTERIA.PL

Czytaj także: Viki Gabor opowiada o nauce i nowej piosence "Barbie"

Viki Gabor w nowej odsłonie! "Ale laska"

Młoda wokalistka pozostaje w niemal ciągłym kontakcie ze swoimi fanami. Viki Gabor ( zobacz! ) ma na Instagramie ponad 772 tysiące obserwatorów!

Wokalistka nie przypomina już tej małej dziewczynki, która podbiła serca Polaków udziałem w "The Voice Kids". Choć wciąż kochamy jej głos, to od tego momentu minęły aż 4 lata. Viki nie ma już charakterystycznej grzywki i zmieniła styl ubierania się.

Instagram Post Rozwiń

Właśnie na Instagramie pokazała zdjęcia, na którym zapozowała w nowej fryzurze.

"Ale laska", "Piękna jak zawsze", "Ale loczki" - piszą fani. "I pomyśleć, że ona jest w moim wieku..." - piszą z kolei rówieśnicy Viki.

Czytaj także: Viki Gabor zaśpiewała w duecie z mamą. Kim jest Ewelina Gabor?

Czytaj także: Viki Gabor jako "Barbie" w wersji blond. Zobacz teledysk i sprawdź tekst!