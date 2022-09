15-letnia Viki Gabor to obecnie jedna z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Swoją karierę rozpoczęła podbijając serca słuchaczy nie tylko w Polsce ("The Voice Kids"), ale i w Europie (zwycięstwo w Eurowizji Junior 2019).

W 2020 roku do sprzedaży trafiła jej debiutancka płyta "Getaway (Into My Imagination)". Status przebojów zdobyły piosenki "Time", eurowizyjna "Superhero", "Getaway" czy "Afera". Viki Gabor ma na koncie także m.in. utwór z Kayah. Piosenka "Ramię w ramię" jest dedykowana kobietom.

W sierpniu 2021 roku nowym wydawcą Viki Gabor zostało Sony Music Entertainment Poland. Pierwszym efektem był wydany początkiem września utwór "Moonlight". W 2022 roku opublikowała trzy single: "Napad na serce", "Could Be Mad" i "So what".

Viki Gabor i nowa piosenka "Barbie"

Z okazji premiery nowego singla "Barbie" Viki Gabor zaprezentowała swoje zdjęcie w długich blond włosach.

Współautorami piosenki są Jeremi Sikorski i Mikołaj Trybulec znany również jako Tribbs.

Za teledysk odpowiada Paweł Grabowski.

Fani nie kryją zachwytów nad nową propozycją. "Ze stylu barbie wyszedł diament", "brzmi światowo", "cudowny głos", "idealny kawałek na imprezkę", "potencjał na hit radiowy jest taki, że ohoho" - czytamy.

"Wyglądasz idealnie w tym blondzie" - napisał discopolowy wokalista Skolim, nawiązując do tytułu swojego tegorocznego wakacyjnego hitu "Wyglądasz idealnie".



W ostatnim czasie nastolatka zaczęła mocno eksperymentować z wizerunkiem, pozbyła się charakterystycznej grzywki i zmieniła styl ubierania się. Mierzy się też z krytycznymi uwagami, gdyż niektórzy internauci zarzucają jej zbyt wyzywający wygląd.



"Na scenie powinien być założony makijaż, bo scena tego wymaga. Na co dzień jednak nie chodzę w takim makijażu. Jeśli komuś przeszkadza, że na scenie jestem umalowana to jego problem. Ja wiem, jak jest naprawdę" - komentowała sama wokalistka. Pod jednym ze zdjęć dodała też, że kocha modę.

