Na Viki Gabor znowu spadła fala krytyki. Internauci są bezlitośni

15-letnia Viki Gabor to obecnie jedna z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Swoją karierę rozpoczęła podbijając serca słuchaczy nie tylko w Polsce ("The Voice Kids"), ale i w Europie (zwycięstwo w Eurowizji Junior 2019).

W 2020 roku do sprzedaży trafiła jej debiutancka płyta "Getaway (Into My Imagination)". Status przebojów zdobyły piosenki "Time", eurowizyjna "Superhero", "Getaway" czy "Afera". Viki Gabor ma na koncie także m.in. utwór z Kayah. Piosenka "Ramię w ramię" jest dedykowana kobietom.

W sierpniu 2021 roku nowym wydawcą Viki Gabor zostało Sony Music Entertainment Poland. Pierwszym efektem był wydany początkiem września utwór "Moonlight". W 2022 roku opublikowała trzy single: "Napad na serce", "Could Be Mad" i "So what".

Wokalistka zaczęła też mocno eksperymentować z wizerunkiem, pozbyła się charakterystycznej grzywki i zmieniła styl ubierania się. Teraz nastolatka znowu musi walczyć z krytyką. Internauci zarzucają, że maluje się i ubiera zbyt wyzywająco, jak na swój wiek. Niedawno w jej obronie stanął Tomasz Kammel. "[Te komentarze] są tak samo niemądre, jak pytania do Igi Świątek, czy się maluje przed występami na korcie Roland Garros" - stwierdził.

"Na scenie powinien być założony makijaż, bo scena tego wymaga. Na co dzień jednak nie chodzę w takim makijażu. Jeśli komuś przeszkadza, że na scenie jestem umalowana to jego problem. Ja wiem, jak jest naprawdę" - komentowała sama wokalistka. Pod jednym ze zdjęć dodała też, że kocha modę. "Dajcie znaki, który przedmiot w szkole jest lub był waszym ulubionym? Plastyka? Muzyka? WF? Wspaniale byłoby mieć przedmiot MODA. Byłabym PRYMUSKĄ. Jak wiecie, ja zazwyczaj wybieram sportowy look" - napisała.

Jej kolejne zdjęcie znów wywołało krytykę. Nastolatka jest ubrana na nim w krótką bluzkę i opuszczone nisko spodnie, przez co widać nad nimi fragment bielizny. "Po co te usta obrysowane i jeszcze na ciemno, ciągle z telefonem i taka smutna. Wygląda fatalnie", "Nadajesz się do szpitala psychiatrycznego wraz z rodzicami którzy przestali mieć nad tobą kontrolę. Widać, że pieniążki zmieniają człowieka", "Jesteś taka młoda, bądź dumna z tego, co potrafisz, a nie jak wyglądasz. Bynajmniej stylizacja z odkrytą bielizną nie jest ok" - tego typu komentarze można znaleźć w sieci. Komentujący zarzucają jej również, że pokazywanie bielizny to przekroczenie granicy smaku.