Viki Gabor to obecnie jedna z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Dała się poznać szerszej publiczności w 2019 r., za sprawą programu TVP "The Voice Kids". Wzięła udział w castingu do talent-show jako mała dziewczynka i doszła aż do odcinków finałowych. Kolejnym sukcesem w jej karierze okazał się udział w Eurowizji Junior. Artystka zwyciężyła w konkursie, reprezentując Polskę.

Od tamtej pory Viki Gabor nie zwalnia tempa. Jej kariera wciąż się rozwija, a artystka dorasta na oczach swoich fanów. Wydała już trzy albumy muzyczne - ostatni w czerwcu tego roku - i miała okazję współpracować z legendami polskiej sceny, takimi jak Kayah. Występuje na największych scenach i festiwalach telewizyjnych. Wciąż eksperymentuje także ze swoim wizerunkiem. Stawia na coraz odważniejsze stylizacje oraz makijaże, co często spotyka się z niekorzystną opinią internautów. Wielu z nich twierdzi bowiem, że Viki jest za młoda na taki wygląd.

Nowe zdjęcie Viki Gabor wywołało skrajne opinie

Niedawno na Instagramie Viki Gabor pojawiło się nowe zdjęcie. Artystka zapozowała do niego w mocnym makijażu i burzy loków na głowie. Opalenizna, mocno zarysowane usta i sztuczne rzęsy wzbudziły wśród internautów odmienne opinie. Część z nich była zachwycona wyglądem wokalistki, inni zaś zgodnie stwierdzili, że wygląda na o wiele starszą, niż jest w rzeczywistości.

Niektórzy fani młodej artystki zachwycili się jej wyglądem. "Najpiękniejsza", "Jak modelka!", "Ten kolor włosów wygląda na tobie hipnotyzująco", "Promieniejesz" - napisali w komentarzach odbiorcy młodej gwiazdy. Nie wszystkim jednak spodobało się nowe zdjęcie Viki.

Internauci alarmują. Według nich Viki Gabor wygląda na 30 lat!

Pod postem młodej gwiazdy pojawiło się także wiele krytycznych komentarzy. Część internautów nie mogła uwierzyć w to, że na zdjęciu naprawdę jest 17-letnia Viki. "Nie chcę być niemiła, ale wyglądasz tu, jakbyś miała 30 plus lat. Mega cię postarza taki makijaż" - napisała jedna z komentujących. "Racja, też się z tym zgodzę" - wtórowała jej kolejna.

"Jak ty wyglądasz", "Zamiast robić sobie ładny, delikatny, rozświetlający makijaż, żeby tylko podkreślić swoją urodę, to niestety robisz sobie krzywdę i postarzasz się o jakieś 10 lat...", "Sztos, aczkolwiek co najmniej na 28 lat", "Myślałem, że to jakaś 50-latka", "40 plus zawitało" - czytamy w kolejnych komentarzach.

Młoda gwiazda nie przejmuje się krytyką

Viki Gabor wielokrotnie zapewniała natomiast, że nie przejmuje się bezpodstawną krytyką. Wie, jak chce wyglądać, a jej rodzice w pełni akceptują jej wybory, dotyczące stylizacji. W programie "Obgadane" stwierdziła, że wizerunek sceniczny wymaga mocniejszego makijażu i zupełnie innych stylizacji, niż te, które nosi się na co dzień. "To jest mój wizerunek sceniczny. Kamery i scena wymagają tego makijażu, stylizacji. Na co dzień jest tego makijażu mniej" - podkreśliła artystka.

