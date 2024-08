Viki Gabor jest jedną z najpopularniejszych polskich wokalistek młodego pokolenia. Dała się poznać szerszej publiczności w 2019 r., gdy spróbowała swoich sił w uwielbianym przez widzów TVP programie "The Voice Kids". Dołączyła wówczas do drużyny Tomsona i Barona z Afromental, a następnie - pod ich skrzydłami - dotarła aż do finału talent show. Kolejnym sukcesem w karierze młodej piosenkarki był udział w Eurowizji Junior. W 2019 r. artystka reprezentowała Polskę w konkursie i zwyciężyła, przechodząc tym samym do historii. Była bowiem drugą Polką z rzędu, której się to udało.