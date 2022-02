Viki Gabor broni Malika Montany. "Może tworzyć, o czym chce"

14-letnia Viki Gabor to obecnie jedna z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Swoją karierę rozpoczęła podbijając serca słuchaczy nie tylko w Polsce ("The Voice Kids"), ale i w Europie (zwycięstwo w Eurowizji Junior 2019).



W 2020 roku do sprzedaży trafiła jej debiutancka płyta "Getaway (Into My Imagination)". Status przebojów zdobyły piosenki "Time", eurowizyjna "Superhero", "Getaway" czy "Afera". Viki Gabor ma na koncie także m.in. utwór z Kayah. Piosenka "Ramię w ramię" jest dedykowana kobietom.

W sierpniu 2021 roku nowym wydawcą Viki Gabor zostało Sony Music Entertainment Poland. Pierwszym efektem był wydany początkiem września 2021 roku utwór "Moonlight". To już dziewiąty singel młodej wokalistki. Wcześniej opublikowała m.in. "Time", "Getaway", "Aferę" czy "Wznieść się chcę", promujący film "Wyprawa na Księżyc".

Jej kariera rozwija się w zawrotnym tempie. W sieci pojawiły się podejrzenia, że niedługo możemy spodziewać się zaskakującej współpracy młodej wokalistki z Malikiem Montaną. Raper miał zainteresować się twórczością Gabor po premierze utworu "Napad na serce". Wtedy napisał do niej z prośbą o o teaser teledysku, który chciał udostępnić w swoich mediach społecznościowych.

W rozmowie z Pudelkiem 14-latka przyznała, że jest fanką 32-letniego rapera. "Nie poznaliśmy się jeszcze, ale rozmawialiśmy na Instagramie. Jestem fanką Malika i uwielbiam jego twórczość" - mówiła.



Te informacje wzbudziły kontrowersje, ponieważ raper znany jest z dość zdecydowanych poglądów. Głośnym echem odbiła się sytuacja, gdy jedna z internautek zarzuciła mu, że jego teksty są seksistowskie. Raper wtedy ostro skrytykował feministki oraz porównał feminizm do choroby psychicznej.

Viki Gabor w wywiadzie broniła rapera. "Wielu artystów tworzy swoją muzę, Malik ma też swoje lata i może tworzyć, o czym chce. Wszyscy słuchamy Malika i niektóre piosenki ma normalne. Nie wszystkie utwory są seksistowskie" - stwierdziła.