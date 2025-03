Allan Krupa rozstał się z dziewczyną. Mocne słowa pod adresem Edyty Górniak

Allan Krupa i początkująca wokalistka Nicol Pniewska zaczęli się spotykać w połowie 2023 r. Chwilę wcześniej swój poprzedni związek z tiktokerką Angeliką Dziedzic zakończył syn Edyty Górniak.

Związek Allana i Nicol szybko nabrał tempa - para chętnie dzieliła się zdjęciami z wspólnych podróży, a syn Górniak zamieszkał z rodziną ukochanej w ich posiadłości. Opiekę menedżerską nad muzyczną karierą Allana otoczył Bart Pniewski, influencer i biznesmen z branży obuwia.

"To jest bardzo fajny, wartościowy dzieciak, któremu wystarczyło dać trochę miłości oraz wsparcia i on po prostu eksploduje tym wszystkim, co w sobie ma" - chwalił Allana ojciec Nicol w "Pytaniu na śniadanie".

Allan Krupa i Nicol Pniewska - koniec miłości

Okazało się, że para od dłuższego czasu nie jest już razem, co potwierdził Pudelkowi Bart Pniewski.

"Mieliśmy nadzieję, że to szybko nie zostanie upublicznione. Ale skoro już ktoś zadbał o to, by wszystko wyszło na jaw, niestety muszę przyznać, że to prawda. Potwierdzam, że Allan i Nicole rozstali się jakiś czas temu" - przekazał.

"Pozostają w dobrych relacjach i mam nadzieję, że jeśli jego mama nie zepsuje teraz ich relacji, to wszystko nadal będzie ok. Allan i Nicole założyli razem studio muzyczne i on cały czas w nim nagrywa. To dorośli i dojrzali ludzie" - dodał Bart Pniewski, przy okazji wbijając szpilę Edycie Górniak.

