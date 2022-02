14-letnia Viki Gabor to obecnie jedna z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Swoją karierę rozpoczęła podbijając serca słuchaczy nie tylko w Polsce ("The Voice Kids"), ale i w Europie (zwycięstwo w Eurowizji Junior 2019).

W 2020 roku do sprzedaży trafiła jej debiutancka płyta "Getaway (Into My Imagination)". Status przebojów zdobyły piosenki "Time", eurowizyjna "Superhero", "Getaway" czy "Afera". Viki Gabor ma na koncie także m.in. utwór z Kayah. Piosenka "Ramię w ramię" jest dedykowana kobietom.

W sierpniu 2021 roku nowym wydawcą Viki Gabor zostało Sony Music Entertainment Poland. Pierwszym efektem był wydany początkiem września utwór "Moonlight". To już dziewiąty singel młodej wokalistki. Wcześniej opublikowała m.in. "Time", "Getaway", "Aferę" czy "Wznieść się chcę", promujący film "Wyprawa na Księżyc".



Wokalistka przy tej okazji zaczęła nieco mocniej eksperymentować z wizerunkiem, pozbyła się charakterystycznej grzywki i zmieniła styl ubierania się. Nie umknęło to uwadze fanów i choć wielu pochwaliło nowy image nastolatki, to znalazło się też wiele osób krytykujących.



"Tragedia... Nie niszcz siebie na potrzeby TV i popularności... Masz piękny głos nie potrzebne ci dodatki, które Cię szpecą... Jeszcze trochę i będziesz wyglądać jak plastikowa lala"; "Co ty sobie dziewczyno z ustami zrobiłaś?"; "Dziecko Drogie, co Ty ze sobą zrobisz jak będziesz mieć 30 lat?"; "Dziecko drogie! Moja córka ma 20 lat, ale przy Tobie to wygląda na 16. Coś Ty z siebie zrobiła? Jak Doda będzie chciała kręcić kolejny film z serii 'Dziewczyny z Dubaju' to rolę masz gwarantowaną", "Masz 14 lat, a wyglądasz na 25 dziewczyno, za naukę byś się wzięła, a nie goniła 'Królowe życia'" - tego typu opinie można przeczytać pod postami piosenkarki.



W ostatnim wywiadzie dla Plejady gwiazda postanowiła odpowiedzieć na krytykę. "Mój styl ubioru czy to, jak się maluję, to spontaniczny efekt tego, co w danym momencie czuję. Na razie szukam czegoś swojego, nie chcę być kopią żadnego artysty. Myślę, że żaden artysta nie chce kopiować innych" - stwierdziła. "Pojawia się wiele komentarzy, że ubieram się niestosownie, jak na mój wiek. Ja tak nie myślę, moi rodzice tak nie myślą, ludzie, wokół których obracam się na co dzień, też tak nie myślą" - dodała.



"Nie wiem, co mogłoby być takie wyzywające w moim wyglądzie. Zarówno na scenę, jak i po prostu na co dzień, ubieram się jak typowa nastolatka. Czerpię ze stylu lat 80., 90., lubię oversize, trochę jak chłopak. Nie pokazuję ciała, nie pokazuję niczego, co mogłoby być nie ok w moim wieku. Moi rodzice też uważają, że ubieram się odpowiednio, gdyby było inaczej, na pewno by zareagowali. W mojej rodzinie takie rzeczy by nie przeszły" - podsumowała Gabor.