14-letnia Viki Gabor to obecnie jedna z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia.

Swoją karierę rozpoczęła podbijając serca słuchaczy nie tylko w Polsce ("The Voice Kids"), ale i w Europie (zwycięstwo w Eurowizji Junior 2019).



W 2020 roku do sprzedaży trafiła jej debiutancka płyta "Getaway (Into My Imagination)". Status przebojów zdobyły piosenki "Time", eurowizyjna "Superhero", "Getaway" czy "Afera". Viki Gabor ma na koncie także m.in. utwór z Kayah. Piosenka "Ramię w ramię" jest dedykowana kobietom.

W sierpniu 2021 roku nowym wydawcą Viki Gabor zostało Sony Music Entertainment Poland. Pierwszym efektem był wydany początkiem września utwór "Moonlight". To już dziewiąty singel młodej wokalistki. Wcześniej opublikowała m.in. "Time", "Getaway", "Aferę" czy "Wznieść się chcę", promujący film "Wyprawa na Księżyc".



Wokalistka przy tej okazji zaczęła nieco mocniej eksperymentować z wizerunkiem, pozbyła się charakterystycznej grzywki i zmieniła styl ubierania się.



- Jak myślę o tych moich garniturach, to było nieporozumienie. Czekałam już na ten moment, kiedy będę mogła to odpuścić i miałam dosyć grzywki, więc mega się cieszę, że już jej nie ma. Teraz przynajmniej mogę jakoś te włosy spiąć, a wcześniej grzywka mi bardzo przeszkadzała. A jeśli chodzi o ubrania, to chyba wyszło naturalnie, bo zawsze uwielbiałam taki styl. Wcześniej myślałam nad zmianą wizerunku, ale nie byłam do tego przekonana. Teraz już wiem, że to jest kierunek, w którym chcę iść. Taka chcę na razie pozostać. Nie wiem, co będzie za kilka lat, bo mój gust się zmienia, ale teraz czuję się dobrze i myślę, że wyglądam odpowiednio na swój wiek. Wszystko jest zakryte, nie ubieram się wyzywająco. To do mnie pasuje, jest moje - jest spoko - mówiła Interii.

Viki Gabor ma chłopaka? Wokalistka odpowiada

Viki gościła w cyklu "Google pyta" Radia Zet, w którym celebryci odpowiadają na najczęściej zadawane w sieci pytania.



Nie zabrakło pytania o to, czy gwiazda ma chłopaka.



"No, currently no i... nie będę szybko, bo nie chcę" - odpowiedziała Viki Gabor mieszając angielski i polski.



Wokalistka została też zapytana o to czy ma rodzeństwo oraz czy jest Polką.



"Mam indywidualny tok nauczania, mam po prostu online lekcje" - odpowiedziała na pytanie czy chodzi do szkoły.



Fani cyklu w komentarzach nie są zachwyceni stylem gwiazdy oraz jej wypowiedziami.



"W wieku 14 lat nie wiedziałam co to podkład a co dopiero podczepiane rzęsy... Nie w tą stronę idziemy...", "Ona jest ode mnie młodsza, a wygląda jakby była 10 lat starsza" - czytamy.



"Chyba strasznie próbuję pokazać, że umie mówić po angielsku.. Delikatnie jest to irytujące", " I na siłę ten angielski, nie mogę..." - czytamy także.



Viki Gabor - "Napad na serce"

Ostatnią piosenką zaprezentowaną przez młodą wokalistkę jest utwór "Napad na serce".

Autorami nagrania są Jonas Becker (DJ Katch), Timotei Crudu (producenci m.in. Avy Max oraz The Chainsmokers), Elshafie Amira Salah i Jeremi Sikorski.

"'Napad na serce' jest dla mnie przede wszystkim piosenką o tym, aby nie oceniać ludzi zbyt pochopnie. Bohaterka tego utworu odrzuciła pewną znajomość z chłopakiem, ale chwilę potem zdała sobie sprawę, że on jest jednak spoko gościem i że może jej decyzja wcale nie była taka dobra. Poczuła między nimi to 'przyciąganie', o którym śpiewam w refrenie" - opowiada o piosence Gabor.



