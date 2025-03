Jeszcze przed galą ogłoszono, że to właśnie ona zwyciężyła w kategorii autorka roku, która po raz pierwszy pojawiła się w 2022 r. (wśród poprzednich laureatów są Ed Sheeran , Kid Harpoon i Raye ).

Raptem w 2023 r. Charli XCX publicznie wypomniała organizatorom Brit Awards, że do jednej z najważniejszych kategorii (Artysta Roku) nie nominowali żadnej kobiety. "Robimy wszystko dobrze, nie sądzę, żeby to była nasza wina. Myślę, że to może być ich wina" - mówiła wówczas.