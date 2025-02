Lola Young to młoda brytyjska artystka, na której punkcie niedawno oszalał cały świat. Potencjał wokalistki dostrzegli internauci, którzy rozpowszechnili - za pomocą TikToka - hit "Messy". Piosenka błyskawicznie wyszła poza media społecznościowe, trafiając do rozgłośni radiowych i na szczyty list przebojów. Obecnie Lolę Young nazywa się gwiazdą z niezwykłym potencjałem i niepowtarzalnym stylem. Choć jest jeszcze na początku swojej kariery, zdobyła już uznanie słynnych krytyków muzycznych, w tym m.in. Annie Mac czy Gilesa Petersona.

Słuchacze z najdalszych zakątków świata zachwycają się jej głębokim głosem, szczerymi tekstami i unikatowym brzmieniem. Niektórzy stawiają nawet tezę, że jest jedną z najzdolniejszych wokalistek młodego pokolenia na brytyjskiej scenie. Niedługo zaprezentuje swoje umiejętności na koncercie w Polsce! Lola Young wystąpi bowiem na głównej scenie Open'er Festivalu 2025, odbywającego się w lipcu. Czym zaskoczy naszą rodzimą publikę? Uczestnicy imprezy z pewnością mogą spodziewać się spektakularnego i odważnego show.

Historia Loli Young. Od grania w lokalnych pubach do nazywania jej fenomenem

Lola Young przyszła na świat 4 stycznia 2001 r. Jej matka jest Brytyjką, a ojciec ma jamajsko-chińskie pochodzenie. Dorastała w Beckenham, mieszczącym się w południowej części Londynu. Już od najmłodszych lat obcowała z muzyką, a w repertuarze, który leciał w jej rodzinnym domu, było miejsce dla każdego gatunku. Słuchała Eminema i Davida Bowiego na zmianę z Prinem czy Avril Lavigne. Już jako 10-latka zaczęła marzyć o karierze gwiazdy estrady.

W wieku 11 lat napisała swoją pierwszą piosenkę i zaczęła rozwijać swoją pasję do muzyki. Umiejętności nabywała dzięki prestiżowej szkole artystycznej Brit School, w której uczyły się takie gwiazdy, jak Adele, Amy Winehouse czy Leona Lewis.

Minęło kilka lat, a Lola Young zaczęła koncertować w kameralnych pubach i barach. Jak sama przyznaje - "nie miała w życiu nic innego". Muzyka stała się dla niej wszystkim. Prędko zauważyli to przedstawiciele wytwórni płytowych, którzy podziwiali jej występy w lokalnych knajpach. Młoda piosenkarka zwróciła szczególną uwagę byłego menedżera Amy Winehouse, który zakochał się w jej brzmieniu. Przedstawił Lolę człowiekowi, który odpowiedzialny był za wielki sukces debiutu Adele. 18-letniej wówczas piosenkarce udało się podpisać w ten sposób pierwszy kontrakt.

Lola Young świetnie odnalazła się w branży muzycznej. Jej albumy zebrały same pochwały

Branża muzyczna świetnie przyjęła Lolę Young. Brytyjska artystka błyskawicznie podbiła serca słuchaczy z całego świata. Najpierw wydała kilka chwytliwych singli, następnie EP-ki "Renaissance" oraz "After Midnight", aż w końcu przyszedł czas na debiutancki album długogrający - "My Mind Wanders And Sometimes Leaves Completely".

Debiut płytowy Loli Young, który ukazał się w 2023 r., słuchacze pokochali przede wszystkim za poruszające utwory o dorastaniu. Już wtedy nazwano ją ważnym głosem młodego pokolenia. Artystka umieściła na krążku piosenki o trudnej tematyce, w których opowiadała o toksycznych relacjach z najbliższymi, skrajnych emocjach, pewności siebie czy zmaganiach z akceptacją własnego ciała. Szczególnie wybił się utwór "Don't Hate Me", który pozwolił Loli zaistnieć na rynku międzynarodowym.

Zaledwie rok później młoda piosenkarka zaprezentowała fanom swoje drugie wydawnictwo. Album "This Wasn’t Meant For You Anyway" kipiał buntem, młodzieńczą energią i zabawą, na którą mogą pozwolić sobie tylko ci najodważniejsi. Krążek został ciepło przyjęty zarówno przez odbiorców Loli, jak i krytyków. Niektórzy zestawili go nawet z nowymi płytami Billie Eilish, Charli XCX czy Sabriny Carpenter, twierdząc, że jest jednym z najodważniejszych i najbardziej wyrazistych albumów ostatnich miesięcy.

Przebój "Messy" początkowo królował na TikToku. Teraz zna go cały świat

Ostatnie pół roku było dla Loli Young okresem szczególnie przełomowym. Jej singiel "Messy" stał się viralem na TikToku i podbił szczyty globalnych list przebojów. "To kamień milowy w mojej twórczości. Zdarzały mi się już viralowe momenty, ale to jest coś zgoła innego. To wspaniałe uczucie, gdy widzisz, że twoja praca przynosi takie owoce. Nigdy nie sądziłam, że ludzie słuchają mojej muzyki, ale to naprawdę się dzieje" - wyznała artystka w jednym z wywiadów.

Utwór Loli, który tak błyskawicznie zyskał ogromną popularność, opiera się przede wszystkim na bezkompromisowym tekście, w którym piosenkarka - w zabawny sposób - przedstawia relację z partnerem, którego nigdy nie da się zadowolić. 24-latka opisuje kompozycję jako "hymn ADHD". "Messy" jest jej niezwykle szczerym wyznaniem, w którym - jak sama przyznaje - chodzi o "akceptację niedoskonałości i znalezienie siły w tym, kim jestem". Pod koniec stycznia 2025 r. Lola wystąpiła z piosenką w słynnym programie "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", a fragmenty z jej popisu wokalnego odbiły się szerokim echem w internecie.

Lola Young wyprzedała pierwszą trasę koncertową w kilka sekund. Niedługo wystąpi w Polsce!

Wiosną 2024 r. Lola Young wyprzedała w kilka sekund swoją pierwszą światową trasę koncertową. Pomimo tego, że w branży muzycznej dopiero się rozkręca, już znakomicie rezonuje z potrzebami młodych słuchaczy, łaknących jej szczerości i energii na żywo. Pod koniec ubiegłego roku zakończyła się północnoamerykańska część jej tournee, a następnie wokalistka wróciła do swojej ojczyzny, gdzie również zagrała serię koncertów. W lutym 2025 r. wystartowała z europejską odsłoną trasy, jednocześnie szykując się do letnich festiwali, które nadejdą już za kilka miesięcy.

24-letnia wokalistka nie zwalnia tempa. Przyznaje, że oprócz koncertowania obecnie przygotowuje materiał na swój trzeci album długogrający. Brytyjska gwiazda zamierza połączyć w swojej nowej muzyce brzmienia hip-hopowe, popowe, a nawet folkowe, nie zapominając także o retro klimacie, nawiązującym do lat 90.