Viki Gabor była gościnią "Plejady Live", gdzie opowiedziała m.in. o swojej perspektywie na edukację. Jak wyznała zwyciężczyni Eurowizji Junior 2019, szkoła nadal jest dla niej tak samo ważna, jak przed tym, gdy zaczęła bywać w mediach. Nauka zdalna jest dużym udogodnieniem dla Viki, choć wie, że na dłuższą metę taki rodzaj pobierania wiedzy jest męczący.

"Robię szkołę, ale nie chodzę do niej stacjonarnie, bo jestem z Krakowa, a teraz jestem w Warszawie przez program. Już od dwóch lat mam tok indywidualny, to w sumie taka nauka zdalna, mam lekcje online" - wyznaje Gabor, której czasem jest naprawdę ciężko łączyć życie w dwóch miastach. "Na sprawdziany i kartkówki muszę być w szkole, by zdać je przy nauczycielach. Jest trochę trudno, bo czasami muszę uczyć się sama, bo nauczyciele mają swoje lekcje, co jest zrozumiałe. Czasem jest trudno, ale jestem trochę zaskoczona, bo moje wyniki i oceny są naprawdę spoko!" - stwierdziła optymistycznie Viki.

Viki Gabor wybrała naukę zdalną po to, by móc łączyć pracę, ale też swoje obowiązki. Dzięki temu ma więcej czasu wolnego, który może wykorzystać na swoje pasje. Wie jednak, że dla wielu jej rówieśników lekcje online są utrapieniem i prowadzą ich do wycofania społecznego, a nawet depresji.

"Nauka zdalna jest o wiele wygodniejsza, bo mam więcej czasu dla siebie i mam wszystko poukładane. Nauczyciele i rodzice też mi pomagają, z każdej strony mam wsparcie ze szkołą. (...) Dla nas nastolatków szkoła jest chyba teraz najtrudniejsza, dużo nastolatków nie radzi sobie ze szkołą, popada w depresję. Gdybym nie miała wsparcia i pomocy, to też sobie nie dała rady z tą szkołą" - mówi wykonawczyni przeboju "Superhero".

Z wiekiem w szkole uczniowie dostają coraz więcej materiału do opanowania, a jak mówi piosenkarka, poziom jest coraz wyższy. "Edukacja jest dla mnie bardzo ważna, ale poziom nauczania jest teraz bardzo wysoki, dużo osób mówi mi, że nie daje sobie rady. Ale trzeba się też samemu motywować do nauki, wiem o tym" - mówi.

Co zaskakujące, wschodząca gwiazda nie myśli o studiach związanych z muzyką. Chciałaby spróbować swoich sił w... modzie! Co ciekawe, do decyzji o ukierunkowaniu swojej edukacji podchodzi bardzo dojrzale.



"Myślę, gdzie mogę pójść na dalszą naukę. Chcę wybrać sobie kierunek, w którym będę czuć się dobrze. Mam jeszcze rok, by to przemyśleć. Będę chciała wziąć tę decyzję naprawdę na poważnie, bo chcę się dalej uczyć, studiować. (...) Bardzo interesuję się modą i myślę, że ten kierunek studiów mógłby dla mnie być megafajny, tym bardziej że mogłabym sobie sama dla siebie tworzyć ubrania - mówi Viki Gabor.

Wkrótce będziemy mogli oglądać Viki Gabor w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Pierwszy odcinek zostanie wyemitowany 4 marca o godzinie 20 w Polsacie.