Urszula i zdolne kobiety w teledysku "Kilka słów". Kiedy premiera nowej płyty?

Urszula chciała w ten sposób wyrazić podziw i uznanie dla płci pięknej, w której drzemie ogromny potencjał. Za tekst do najnowszego singla "Kilka słów" odpowiada Magdalena Wójcik (wokalistka grupy Goya), a autorami muzyki są Bartek Wielgosz oraz Jerzy Runowski. Piosenkarka zaznacza, że tytuł utworu - "Kilka słów" - nie jest przypadkowy.

"Wiedziałam, że to dobry pomysł, żeby taki był tytuł, bo zawsze jest o czym rozmawiać. Jest to utwór bardzo letni, ja mówię - nieznośnie letni, ale takiego utworu jeszcze nie miałam w swoim repertuarze. Nawiązuje do lat 80., oczywiście jest o relacjach, o tym, że dziewczyna mówi: chodź, wyjedźmy gdzieś, zróbmy coś fajnego, letniego, zapomnijmy o kłótniach, o jakichś historiach, które są niewygodne. I niech nas porwie słoneczny wiatr" - mówi agencji Newseria Lifestyle Urszula.

W swoim klipie wokalistka chciała pokazać, że każda kobieta jest piękna i wyjątkowa, niezależnie od tego, jak wygląda, jaki ma status społeczny, jaki zawód wykonuje i jakie ma pasje. Nie musi więc żyć pod presją cudzych ocen i oczekiwań. Ważne, żeby spełniała swoje marzenia i dążyła do realizacji wyznaczonych celów.

"Powinnyśmy o tym mówić przy każdej okazji, bo my kobiety potrzebujemy jeszcze takiego przesłania, mimo że coraz bardziej świat uświadamia sobie, że przecież kobieta może robić dokładnie to samo, co mężczyzna. I na pewno zasługuje na taką właśnie uwagę, którą ja zwracam na dziewczyny, które mają swoje pasje. W tym teledysku są one właśnie pokazane. Na takie pasje pracuje się całe życie, na to, żeby wykonać jakiś slalom, jakąś figurę taneczną, baletową. Spotkałam tam bardzo dużo dziewczyn, które dały mi wiele siły i nadziei, że to wszystko z każdym dniem zmienia się na lepsze" - mówi Urszula.

Wokalistka podkreśla, że kobiety zaproszone do udziału w teledysku na planie zdjęciowym bez wątpienia zachwycały nie tylko swoją osobowością, ale również zdolnościami i umiejętnościami.

"One są mistrzyniami w tym, co robią, i chyba nie miałabym szansy w żadnej z tych ich cudownych historii. Ale miałam okazję poznać mamy tych młodych dziewcząt, które też mają takie pasje i przelały to na swoje dzieci, które to kontynuują, a one trzymają za nie kciuki i sekundują im na co dzień" - dodaje.

Urszula wznawia swoje płyty. Kiedy premiera nowego albumu?

W tym roku Urszula przygotowała dla swoich fanów sporo niespodzianek. Artystka wydała reedycję siódmego albumu studyjnego z 1998 roku - "Supernova", który przyniósł takie przeboje jak: "Anioł wie", "Dnie-ye" czy "Rysa na szkle", do którego zrealizowano również nowy teledysk.

Do sprzedaży trafiła także odświeżona wersja płyty "Urszula & Jumbo" z 1992 roku. Autorem muzyki był gitarzysta Stanisław Zybowski, zmarły w 2001 r. mąż wokalistki. Teksty napisali Bogdan Olewicz i Michał "Lonstar" Łuszczyński. Materiał został nieco odświeżony w studiu, pewnej zmianie uległa też oprawa graficzna (pojawiły się niepublikowane wcześniej zdjęcia).

Dodatkowo w ciągu najbliższych miesięcy artystka planuje zaprezentować całkowicie nowy repertuar.

Wiosną 2020 r. Urszula wypuściła premierowy utwór "Od piątku do poniedziałku". Do stworzenia teledysku posłużyły filmiki nadesłane przez fanów wokalistki.



