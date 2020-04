Urszula i nowa piosenka "Od piątku do poniedziałku". Ten teledysk przygotowali jej fani

Pomysłodawczyni akcji #Zostańwdomuzmuzyką" Urszula zaprezentowała teledysk do nowego utworu "Od piątku do poniedziałku". Wideo zostało zmontowane z filmików przesłanych jej przez fanów.

Urszula prezentuje nową piosenkę /Marek Dybas / Reporter

To właśnie Urszula była jednym z pierwszych polskich muzyków, którzy postanowili zwrócić się ze swoją muzyką do fanów przebywających w domach w związku z pandemią koronawirusa.



Reklama

W połowie marca razem ze swoimi muzykami (wówczas ograniczenia w Polsce jeszcze nie były tak duże) zagrała akustyczny koncert ze swojego domu, transmitowany na Facebooku.



Wtedy na całym świecie było potwierdzonych niewiele ponad 128 tys. zakażeń i ponad 4700 ofiar śmiertelnych. Obecnie jest to odpowiednio prawie 2 mln zakażonych i ponad 127 tys. zgonów. W Polsce koronawirusa stwierdzono u ponad 7400 osób, z czego 268 zmarło.

Przy okazji koncertu Urszula ogłosiła też konkurs na nakręcenie teledysku do nowego utworu "Od piątku do poniedziałku". Do sieci trafiło już wideo zmontowane w całości z filmików nadesłanych jej przez fanów.



Autorami premierowej piosenki "Od piątku do poniedziałku" są Rafał Sędek (muzyka, tekst) i Jerzy Runowski (muzyka).

Clip Urszula OD PIĄTKU DO PONIEDZIAŁKU

Sprawdź tekst piosenki "Od piątku do poniedziałku" w serwisie Teksciory.pl!