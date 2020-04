Andrea Bocelli: Solowy koncert "Music for Hope" w katedrze w Mediolanie hitem YouTube

Ponad 2,6 mln widzów oglądało na żywo półgodzinny specjalny występ w Niedzielę Wielkanocną (12 kwietnia) włoskiego tenora Andrei Bocelliego w historycznej Katedrze Duomo w Mediolanie.

Andrea Bocelli przed katedrą w Mediolanie /Mattia Ozbot/Soccrates /Getty Images

Specjalny koncert był transmitowany na żywo na cały świat na kanale YouTube tenora, jednocząc świat w obliczu globalnej pandemii koronawirusa.

Publiczność nie była obecna podczas tego wydarzenia, z rygorystycznym zakazem wstępu do Katedry (zgodnie z przepisami rządowymi w związku z COVID-19). Przypomnijmy, że we Włoszech potwierdzono ponad 156 tys. zakażenia koronawirusem, a prawie 20 tys. osób zmarło. To w tym kraju jest najwięcej śmiertelnych ofiar.



"W dniu, w którym świętujemy wiarę w triumfujące życie, jestem zaszczycony i szczęśliwy, że mogę odpowiedzieć 'tak' na zaproszenie Miasta i Katedry Duomo w Mediolanie" - zapowiadał Andrea Bocelli.

Koncert niosący przekaz miłości, uzdrowienia i nadziei Włochom oraz całemu światu, odbył się w katedrze Duomo - pomniku narodowego i światowego dziedzictwa architektonicznego - obecnie zamkniętej dla wszystkich. Otworzyła ona swoje wrota specjalnie dla Andrei Bocellego, któremu akompaniował organista katedry, Emanuele Vianelli, na jednych z największych organów piszczałkowych na świecie.

Wideo Andrea Bocelli: Music For Hope - Live From Duomo di Milano

Tenor wykonał starannie dobrane utwory, specjalnie zaaranżowane na tę okazję na głos solo i organy, w tym uwielbiane "Ave Maria" Bacha/Gounoda i "Sancta Maria" Pietra Mascagniego - repertuar muzyki sakralnej niosący ukojenie w symbolicznym dniu odnowy życia.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Andrea Bocelli Ave Maria

Po niespełna pół godzinie Bocelli samotnie wyszedł na plac przed katedrą, by tam zaśpiewać słynny hymn "Amazing Grace" Johna Newtona, a podczas tego fragmentu pokazano filmowe przebitki z wyludnionych Paryża, Londynu i Nowego Jorku.



Andrea Bocelli wystąpił całkowicie pro bono (we współpracy z Almud i Maverick Management).

Przypomnijmy, że na całym świecie zakażonych koronawirusem jest ponad 1,827 mln ludzi (ponad 112 tys. zmarło). Najwięcej chorych jest w USA, Hiszpanii, Włoszech, Niemczech i Francji.

"'Nasze Alleluja' jest zaproszeniem, które złożyliśmy w arce czterdzieści dni temu, a ta powódź, która zalała nas wszystkich, sprawiła, że niemal zapomnieliśmy o radości dzielenia się nim w dniu Zmartwychwstania Pańskiego. Głos i słowo Andrei Bocellego przypomina nam, że przyczyna naszej nadziei nie pochodzi od nas, ale jest darem od Boga. W taki właśnie sposób: głosem Bocellego prosto z naszej katedry Duomo - domu mediolańczyków - głosimy przekonanie, że Duch Zmartwychwstałego Chrystusa pomoże nam przeżyć dni dane nam przez Jego Królestwo, które pragnie nowej ludzkości, zjednoczonej i braterskiej" - komentował arcybiskup Gianantonio Borgonovo.

Andrea Bocelli, razem z fundacją swojego imienia, jest obecnie zaangażowany w kampanię niesienia pomocy na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19. Trwa zbiórka pieniędzy, by wesprzeć szpitale w zakupie niezbędnego wyposażenia, chroniącego personel medyczny. Swoje wsparcie można okazać m.in. poprzez przekazanie darowizny.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Andrea Bocelli z nową płytą "Si" Interia.tv

"Wierzę w siłę wspólnej modlitwy; wierzę w chrześcijańską Wielkanoc, uniwersalny symbol odrodzenia, którego każdy - bez względu na to, czy jest wierzący, czy nie - naprawdę teraz potrzebuje. Dzięki muzyce transmitowanej na żywo, która zgromadzi miliony splecionych rąk na całym świecie, obejmiemy pulsujące serce zranionej Ziemi. To wspaniałe międzynarodowe zjednoczenie będzie dla Włoch powodem do dumy. Hojny, odważny, proaktywny Mediolan i całe Włochy, staną się ponownie wzorcowym przykładem, motorem odrodzenia, na które wszyscy mamy nadzieję. Radością dla mnie będzie doświadczenie tego w Duomo, podczas obchodów Wielkiej Nocy, która przywołuje tajemnicę narodzin i odrodzenia" - podkreśla Andrea Bocelli.

Andrea Bocelli i Matteo Bocelli na festiwalu San Remo 1 / 5 5 lutego rozpoczęła się 69. edycja włoskiego święta piosenki - Sanremo Music Festival. Źródło: Getty Images Autor: Daniele Venturelli/WireImage udostępnij

Najbliższe koncerty Andrei Bocelliego zaplanowano na początek czerwca. 22 sierpnia Włoch ma zaśpiewać na PGE Narodowym w Warszawie, z kolei 21 listopada w Tauron Arenie Kraków.

Niewidomy tenor odniósł ogromny sukces z ostatnią płytą "Si" z października 2018 r. Nieco ponad rok później ukazała się poszerzona wersja pod tytułem "Si Forever: The Diamond Edition", na którym znajdą się duety z Ellie Goulding (pierwszy singel "Return to Love") i Jennifer Garner.

Clip Andrea Bocelli Return To Love - ft. Ellie Goulding

Podstawowa wersja płyty "Si" przyniosła takie przeboje, jak m.in. "Fall on Me" (duet z synem Matteo Bocellim), "If Only" (Włochowi towarzyszy Dua Lipa), "We Will Meet Again" (duetem z Joshem Grobanem) i "Amo soltanto te" (gościnnie Ed Sheeran).

Clip Andrea Bocelli Fall On Me - & Matteo Bocelli

Clip Andrea Bocelli If Only - ft. Dua Lipa

Matteo Bocelli (i drugi syn - Amos, który zagrał na fortepianie) są owocami pierwszego małżeństwa Andrei z Enricą Cenzatti. Po separacji z żoną, która nastąpiła w 2002 roku, Włoch zaczął spotykać się ze swoją menedżerką - Veronicą Berti, którą poślubił w marcu 2014 r. Z kolei w marcu 2012 r. para została rodzicami - na świat przyszła ich córka Virginia.

Clip Andrea Bocelli Amo Soltanto Te - ft. Ed Sheeran

