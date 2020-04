WHO i Lady Gaga zorganizują koncert dla lekarzy. Kiedy się odbędzie?

Światowa Organizacja zdrowia (WHO), organizator festiwalu Global Citizen oraz piosenkarka Lady Gaga stworzą wspólnie wyjątkowe wydarzenie.

Lady Gaga wspólnie z WHO zorganizuje wyjątkowy koncert /Dan MacMedan-USA TODAY NETWORK/Sipa USA /East News

"One World: Together At Home", bo tak będzie nazywał się koncert, zaplanowany jest na 18 kwietnia.

Reklama

To podziękowanie i gest wsparcia dla wszystkich pracowników opieki zdrowotnej, którzy walczą z pandemią koronawirusa.



6 kwietnia odbyła się konferencja Światowej Organizacji Zdrowia. Na zebraniu pojawiła się Lady Gaga, która ogłosiła, że we współpracy z WHO zorganizuje koncert, podczas którego wystąpi wiele gwiazd światowej muzyki.



Ze swoich domów zagrają m.in. Elton John, Billie Eilish, Andrea Bocelli, Lizzo i Maluma. W roli prowadzących pojawią się: Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel i Stephen Colbert.



Koncert będzie można oglądać na Twitterze, Instagramie, Tidalu, Twitchu, a także na platformie Youtube, NBC, CBS i Yahoo.



Lady Gaga zdradziła również, że udało jej się zebrać już 35 milionów dolarów na walkę z pandemią. Zbiórka trwa dalej.



Podobne wydarzenie zostało zorganizowane przez Fundację TVN w Polsce, w sobotę, 4 kwietnia. Dla widzów zagrali: Maryla Rodowicz, Beata Kozidrak, Roksana Węgiel, Viki Gabor, Margaret, Enej, Patrycja Markowska, Krzysztof "Jary" Jaryczewski, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk, Kasia Moś, Magda Bereda, Bovska, Lanberry, Alicja Szemplińska, Natalia Grosiak, Ania Rusowicz, Kwiat Jabłoni, Reni Jusis, Sławek Uniatowski, Sonbird, Marcin Wyrostek, Kasia Stankiewicz, Igor Herbut, Sorry Boys, Mirek Kalisiewicz, Tomasz Lipiński (TILT piosenka finałowa), Patricia Kazadi, Paweł Domagała, Jakub Józef Orliński, Dawid Karpiuk z zespołu Duchy., Blue Cafe, Katarzyna Pietras, Ania Karwan, Misia Furtak, Adam Nowak (Raz, Dwa, Trzy) i L.U.C. Całe wydarzenie prowadził Marcin Prokop.



Inicjatywą byli zachwyceni zarówno artyści, jak i oglądający. "Dziękuje za tę akcje... wzruszona jestem i poruszona... dziś byliśmy razem, czułam to! Artyści macie cudowne serca, ludzie pod drugiej stronie monitora nie zawiedliście i to jest tak piękne!" - napisała Ania Rusowicz. "Jednak potrafimy się zjednoczyć. Piękna inicjatywa", " Super pomysł oby takich koncertów jak najwięcej" - komentowali widzowie.



Podczas akcji udało się zebrać ponad 4 miliony złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony indywidualnej dla służb medycznych i ratunkowych: kombinezonów, maseczek, gogli, przyłbic, rękawic, czepków - tak potrzebnych dzisiaj pracownikom ochrony zdrowia w Polsce.



Na całym świecie potwierdzono zakażenie koronawirusem u ponad 1,3 mln osób (ponad 74 tys. zmarło). W Polsce jest już ponad 4500 przypadków (zmarło 111 osób).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak chronić siebie i innych przed zachorowaniem? Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość (2-3 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Jeśli możesz - zostań w domu.