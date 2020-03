Te gwiazdy przekazują darowizny na walkę z pandemią koronawirusa

Koronawirus wciąż szybko rozprzestrzenia się po świecie. Co dnia zwiększa się liczba zarażonych i ofiar śmiertelnych.

Rihanna przekazała darowiznę na walkę z koronawirusem /Samir Hussein/WireImage /Getty Images

Koronawirus dotarł już do niemal wszystkich państw na świecie.

Reklama

Większość zarażonych przechodzi przez chorobą bezobjawowo lub jej przebieg jest bardzo łagodny. Najbardziej narażone są osoby starsze i przewlekle chore.

Obecnie najtragiczniejsza sytuacja panuje we Włoszech. Zarażonych jest tam ponad 53 tys. osób. W Hiszpanii pozytywnie zdiagnozowano ponad 28 tys., w Niemczech prawie 24 tys. osób. W Iranie wiadomo o 21 tys. chorych. Niestety liczba potwierdzonych przypadków zarażenia wciąż rośnie.

W Polsce koronawirusa wykryto u 563 osób, 7 z nich zmarło.

Kolejne gwiazdy przekazują darowizny, by wspomóc walkę z wirusem. Dary płyną do lokalnych i krajowych organizacji charytatywnych, takich jak Feeding America czy No Kid Hungry.

Piosenkarka Ciara i jej mąż, Russel Wilson, przekazali milion posiłków na Food Lifeline, organizację non-profit, która zapewnia posiłki w rejonie Seattle. Lady Gaga natomiast 20 procent wpływów z tygodniowej sprzedaży oddała lokalnym bankom żywności w Los Angeles i Nowym Jorku.

W pomoc włączył się również Justin Bieber, który wpłacił 29 tys. dolarów pekińskiej organizacji charytatywnej dla dzieci w Chinach. Justin Timberlake przekazał pieniądze do banku żywności, który jest częścią organizacji Feeding America. Kwota darowizny nie jest znana.

Rita Ora stworzyła kampanię promocyjną #StopTheSpread wspierającą Fundację ONZ i Światową Organizację Zdrowia. Kolekcja obejmuje koszulki, bluzy, naklejki i czapki baseballowe ze znakiem pokoju, przykrywającym grafikę wirusa. Cały dochód jest przeznaczony na pomoc WHO.

Pięć milionów dolarów, w tym 700 tys. na respiratory, przekazała Rihanna Barbadosowi. Przekazane fundusze mają zostać również wykorzystane do zakupienia testów oraz sfinansowania banków żywności. Oprócz Barbadosu pomoc mają otrzymać też m.in. Haiti i Malawi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak chronić siebie i innych przed zachorowaniem? Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość (1-1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Jeśli możesz - zostań w domu.