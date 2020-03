Koronawirus. Imponująca wersja "My Heart Will Go On" grana na balkonie podbiła świat

Muzyka grana na balkonie jako sposób walki z kwarantanną wywołaną pandemią koronawirusa - tym razem serca internautów i samej Celine Dion podbił Hiszpan Alberto Gestoso sięgając po przebój "My Heart Will Go On".

Wywołujący chorobę COVID-19 koronawirus rozszedł się już po prawie całym świecie. Potwierdzono ponad 463 tys. przypadków, a ponad 21 tys. osób zmarło.

Najgorsza sytuacja jest obecnie we Włoszech, Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii i Niemczech, gdzie liczba zakażonych gwałtownie rośnie. Pandemia wyhamowała za to w Chinach, gdzie pierwsze przypadki pojawiły się pod koniec 2019 r.

W Polsce koronawirusa potwierdzono u ponad 1100 osób, zmarło w sumie 14.

Zakażenia nie ominęły też branży muzycznej - wirusa potwierdzili m.in. wokalista Jackson Browne, raper Slim Thug, Natalie Horler (wokalistka dance'owej grupy Cascada), legendarny tenor Placido Domingo, Davida Bryan (klawiszowiec grupy Bon Jovi - sprawdź! ), metalowi muzycy Chuck Billy (wokalista Testament), Will Caroll (perkusista Death Angel) i Gary Holt (gitarzysta Exodus), amerykańska wokalistka Sandi Patti, 29-letni producent Andrew Watta (wyprodukował m.in. ostatnią płytę Ozzy'ego Osbourne'a - "Ordinary Man", posłuchaj! ), 19-letnia wokalistka Charlotte Lawrence (znana z przeboju "Joke's On You" - sprawdź! - z filmu "Birds of Prey"), prezes Universal Music, Lucian Grainge, a także lider polskiej metalowej grupy Batushka - gitarzysta Krzysztofa Drabikowskiego ("pacjent zero" w województwie podlaskim).

12 marca poinformowano, że pierwszą ofiarą śmiertelną koronawirusa związaną z branżą muzyczną był 59-letni muzyk jazzowy Marcelo Peralta.

Ofiarami koronawirusa są także Manu Dibango, legenda muzyki jazzowej i funku, i Cy Tucker, 76-letni wokalista znany na scenie liverpoolskiej, który w latach 60. występował u boku The Beatles.

W wielu krajach muzycy wychodzą na balkony, by podzielić się z sąsiadami swoimi umiejętnościami, a nagrania szybko stają się przebojami sieci.

Podobnie stało się z zapisem wykonania przeboju "My Heart Will Go On" Celine Dion przez grającego na klawiszach Hiszpana Alberta Gestoso. Z drugiego balkonu na saksofonie włączył się Alex Lebront Torrent. Całość miała miejsce w pobliżu katedry La Sagrada Familia w Barcelonie.

Muzycy wykonali także m.in. "Imagine" Johna Lennona i "Hallelujah" Leonarda Cohena.



Wideo Música contra el Coronavirus.

Wideo dotarło do samej Celine Dion, która udostępniła je w swoich mediach społecznościowych.

"Minął tydzień od tego momentu. Wideo obiegło cały świat. W ciągu tego tygodnia sytuacja się jeszcze bardziej pogorszyła. Musimy dalej walczyć razem, ale w naszych domach. To nasza odpowiedzialność, nas wszystkich, by zakończyć ten problem jak najszybciej to możliwe. Ale nie zatrzymujmy muzyki, bo muzyka jest uniwersalnym językiem i ma siłę, by uleczyć nasze dusze" - napisał na Instagramie Albero Gestoso.

Hiszpan podziękował ludziom, którzy pracują by opanować światowy kryzys, z naciskiem na lekarzy i przedstawicieli medycznych zawodów, którzy ryzykują swoje życie, by ratować pozostałych.

Jak chronić siebie i innych przed zachorowaniem? Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość (1-1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Jeśli możesz - zostań w domu.