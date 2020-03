Michał Sołtan gra na balkonie. Wszystko przez koronawirusa. Wideo podbija sieć

"Cała Polska wychodzi na balkony" - zachęca wokalista i multiinstrumentalista Michał Sołtan. To efekt zalecanej kwarantanny spowodowanej pandemią koronawirusa. Nagrania błyskawicznie rozchodzą się po sieci.

Michał Sołtan wychodzi z muzyką na balkon /Tadeusz Wypych / Reporter

Koronawirus, którego źródło znajduje się w chińskim Wuhan, bardzo szybko rozprzestrzenia się po świecie.

Większość zakażonych przechodzi przez chorobą bezobjawowo lub jej przebieg jest bardzo łagodny. Najbardziej narażone są osoby starsze i przewlekle chore. W sumie potwierdzono ponad 218 tys. przypadków zakażenia. Ponad 8800 osób zmarło.

Oprócz Chin najwięcej przypadków wykryto we Włoszech (ponad 35 tys. osób, prawie 300 ofiar śmiertelnych), Iranie (ponad 17 tys. przypadków, ponad 1100 ofiar) i Hiszpanii (ponad 14 tys. osób, ponad 630 zgonów). Liczba potwierdzonych przypadków wciąż rośnie.

W Polsce koronawirusa wykryto u prawie 300 osób; pięć z nich zmarło.

W zawiązku z trudną sytuacją na świecie rozwinął się ruch #zostańwdomu, zachęcający do poddania się dobrowolnej izolacji ( sprawdź! ).

Rozwija się także akcja "Zostań w domu z muzyką", oparta na trendzie zapoczątkowanym przez muzyków z Chin. Idea polega na transmitowaniu koncertów w mediach społecznościowych tak, aby zespoły mogły pozostać w kontakcie z fanami i umilić im okres kwarantanny.

Niektórzy muzycy wychodzą na balkony, zainspirowani pomysłem Włochów. Jednym z nich jest Michał Sołtan, wokalista i multiinstrumentalista, uczestnik dziewiątej edycji "Must Be The Music", finalista koncertu Debiuty na Festiwalu w Opolu 2018.

Pierwsze wideo z zapisem utworu "Pan Sowa" ma już ponad 26 tysięcy odsłon na Facebooku.



Sołtan kolejnego dnia zaprezentował także piosenkę "Niechaj". Oba nagrania pochodzą z jego płyty "MaloGranie" z listopada 2017 r.

"#wyżdemograficzny", #prokreacja", "#niechajbędzieszczęście", "całapolskawychodzinabalkony - to niektóre z hasztagów dodanych do wideo.



Viralowo rozeszło się wideo z premierowym nagraniem "Origami Blues" - ponad 450 tys. odtworzeń. To pierwsza zapowiedź szykowanego nowego materiału muzyka.

"To jest jakiś obłęd, co się wydarzyło" - mówi Michał Sołtan, oszołomiony imponującymi wynikami swojego balkonowego koncertu.



Dodajmy, że w piątek (20 marca) odbędzie się premiera teledysku do "Origami Blues".



"Miejski klimat, codzienne życie, które zmienia się z dnia na dzień. Tęsknota za wolnością, również w tworzeniu, często zabijana jest przez codzienną pracę w korporacjach. W tle miłość, która potrafi odmienić życie każdego człowieka o 180 stopni" - czytamy w opisie do nowego singla.

Muzykę do utworu "Origami Blues" skomponował sam Michał Sołtan. Refren i zwrotkę napisał zaś po porannym śniadaniu ze swoją partnerką, malarką Magdaleną Jankowską i psem Brunem, w warszawskiej knajpce przy ulicy Mokotowskiej. Refren "czarno-białe" to tak naprawdę... kafelki na tamtejszej posadzce. Godzinę później gotowy był już pierwszy riff. Utwór dopracował wraz z Damianem Pietrasikiem - uznanym kompozytorem i producentem.

Wideo Origami Blues

W nagraniu singla udział wzięli: Michał Sołtan (wokal, gitary), Rafał Dubicki (trąbka), Miłosz Oleniecki (instrumenty klawiszowe), Christopher Li’nard Jackson (gitara basowa), Tomasz "Harry" Waldowski (perkusja).

Jak chronić siebie i innych przed zachorowaniem? Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość (1-1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Jeśli możesz - zostań w domu.