Koronawirus we Włoszech: Córka ​Andrei Bocelliego pójdzie w jego ślady? Wideo podbija sieć

Niespełna 8-letnia Virgina Bocelli pójdzie w ślady sławnego taty i zajmie się muzyką? Włoski tenor Andrea Bocelli pokazał wideo, w którym jego córka akompaniuje mu na pianinie.

Andrea Bocelli (drugi z prawej) z rodziną. Od lewej kolejno Matteo Bocelli, Veronica Berti, Virginia Bocelli, Andrea Bocelli i Amos Bocelli /Tristan Fewings /Getty Images

"Paradoksalnie ta sytuacja zmusza nas do stania się kreatywniejszymi. Zawsze przychodziło mi to naturalnie, ale teraz jeszcze bardziej niż kiedykolwiek, staram się angażować wszystkich członków rodziny, nawet małą Virginię, która ostatnio zaczęła pobierać lekcje gry na pianinie" - mówi Andrea Bocelli.

"Poczyniła wielkie postępy i teraz zagra coś razem z tatą: 'Ich liebe dich' Ludwiga Van Beethovena. To sposób, by wyrazić naszą miłość do was i podzielić się chwilą optymizmu, nadziei i pozytywnością" - dodaje jeden z najsłynniejszych tenorów.

Bocelli z rodziną mieszka w willi w miejscowości Forte dei Marmi w północnej Toskanii.



Przypomnijmy, że Włochy to drugi kraj z największą liczbą zakażonych koronawirusem - po Chinach, gdzie w prowincji Wuhan pod koniec 2019 r. wybuchła epidemia.

Większość zakażonych przechodzi przez chorobą bezobjawowo lub jej przebieg jest bardzo łagodny. Najbardziej narażone są osoby starsze i przewlekle chore. W sumie potwierdzono ponad 180 tys. przypadków zakażenia. Ponad 7100 osób zmarło.

Oprócz Chin najwięcej przypadków wykryto we Włoszech (prawie 28 tys. osób, ponad 2100 ofiar śmiertelnych), Iranie (prawie 15 tys. przypadków, ponad 850 ofiar), i Hiszpanii (prawie 10 tys. osób, ponad 340 zgonów). Liczba potwierdzonych przypadków wciąż rośnie.

W Polsce koronawirusa wykryto u ponad 200 osób; pięć z nich zmarło.

Zdjęcie Andrea Bocelli to jeden z najpopularniejszych tenorów na świecie / Pietro D'Aprano / Getty Images

W związku z trudną sytuacją na świecie rozwinął się ruch #zostańwdomu, zachęcający do poddania się dobrowolnej izolacji ( sprawdź! ).

Rozwija się także akcja "Zostań w domu z muzyką", oparta na trendzie zapoczątkowanym przez muzyków z Chin. Idea polega na transmitowaniu koncertów w mediach społecznościowych tak, aby zespoły mogły pozostać w kontakcie z fanami i umilić im okres kwarantanny.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Andrea Bocelli z nową płytą "Si" Interia.tv

Najbliższe koncerty Andrei Bocelliego zaplanowano na początek czerwca. 22 sierpnia Włoch ma zaśpiewać na PGE Narodowym w Warszawie.

Niewidomy tenor odniósł ogromny sukces z ostatnią płytą "Si" z października 2018 r. Nieco ponad rok później ukazała się poszerzona wersja pod tytułem "Si Forever: The Diamond Edition", na którym znajdą się duety z Ellie Goulding (pierwszy singel "Return to Love") i Jennifer Garner.

Clip Andrea Bocelli Return To Love - ft. Ellie Goulding

Podstawowa wersja płyty "Si" przyniosła takie przeboje, jak m.in. "Fall on Me" (duet z synem Matteo Bocellim), "If Only" (Włochowi towarzyszy Dua Lipa), "We Will Meet Again" (duetem z Joshem Grobanem) i "Amo soltanto te" (gościnnie Ed Sheeran).

Clip Andrea Bocelli Fall On Me - & Matteo Bocelli

Clip Andrea Bocelli If Only - ft. Dua Lipa

Matteo Bocelli (i drugi syn - Amos, który zagrał na fortepianie) są owocami pierwszego małżeństwa Andrei z Enricą Cenzatti. Po separacji z żoną, która nastąpiła w 2002 roku, Włoch zaczął spotykać się ze swoją menedżerką - Veronicą Berti, którą poślubił w marcu 2014 r. Z kolei w marcu 2012 r. para została rodzicami - na świat przyszła ich córka Virginia.

Andrea Bocelli i Matteo Bocelli na festiwalu San Remo 1 / 5 5 lutego rozpoczęła się 69. edycja włoskiego święta piosenki - Sanremo Music Festival. Źródło: Getty Images Autor: Daniele Venturelli/WireImage udostępnij

Clip Andrea Bocelli Amo Soltanto Te - ft. Ed Sheeran

