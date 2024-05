Praktyka wynajmowania zespołu bądź piosenkarza na swoją ceremonię jest zarezerwowana dla osób gotowych mocno nadwyrężyć swój budżet. Zagranicą niektórzy decydują się zaprosić nawet międzynarodowe gwiazdy, na przykład Eda Sheerana.

Niewątpliwie może to być jeden z najbardziej niesamowitych i zaskakujących momentów w życiu zarówno dla pary młodej, jak i gości. Sprawdzamy, jakie to są stawki!



Jaka stawka za występ na ślubie?

Stawki za prywatne występy polskich wykonawców można znaleźć na stronie Katalogu Artystów. Należy wziąć pod uwagę, że występ zależy także od warunków, takich jak odpowiednie nagłośnienie. Nie da się ukryć, że są to spore kwoty, na których wydatek nie każdy jest gotowy. Wbrew pozorom najmniej wycenia się gwiazda disco polo Masters i przedstawiciel dance, czyli Norbi. Pudelek dotarł do informacji, że za ich koncert trzeba zapłacić ok. 15 tys. złotych.

Reklama

Jeśli para zażyczyłaby sobie występ zespołu Big Cyc to grupa policzy sobie 27 tys. Podobną kwotę życzy sobie Jacek Stachursky. Według portalu Onet jest to 28 tys. złotych.

Nieco więcej wycenia się Rafał Brzozowski. Były prowadzący "Koła Fortuny" bierze 34 tys. złotych za zaśpiewanie na weselu. Podobnie jest w przypadku zespołu Feel.

Dla wielu spełnieniem marzeń może być pojawienie się Zenona Martyniuka, wielkiej gwiazdy disco polo. Na tę przyjemność para będzie musiała przeznaczyć nawet 40 tys. złotych. Prywatny koncert przebojowej Agnieszki Chylińskiej będzie kosztował podobnie.

Edyta Górniak jako wielka gwiazda polskiej estrady może dać się zaprosić na ceremonię również przy 40 tysiącach.

Zakochani marzą o góralskim klimacie na weselu? Zespół Zakopower jest gotowy do uświetnienia tego wydarzenia przy kwocie 43 tys. złotych.

Najwięcej w tym zestawieniu zarabia Sylwia Grzeszczak, bowiem piosenkarka wycenia się na 48 tys. złotych za występ na tej romantycznej okazji.