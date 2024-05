Ale wieści. Chylińska raptem szczerze: "Nie wiem, co dalej. Chyba tylko emerytura"

"Nie wiem, co dalej. Chyba tylko emerytura" - przyznała Agnieszka Chylińska w rozmowie z "Co za tydzień". "Jestem w szoku, że to się dzieje. Jestem spełniona" - mówiła dziennikarzowi magazynu.



Koncerty Agnieszki Chylińskiej w Ameryce. Ceny biletów trzy do sześciu razy droższe niż w Polsce

Tymczasem jeszcze w kwietniu dowiedzieliśmy się, że zamiast na jakąkolwiek emeryturę, Chylińska wybiera się za ocean, grać koncerty w Stanach Zjednoczonych.



Zdjęcie Agnieszka Chylińska / Paweł Wrzecion / MWMedia

Koncerty w ramach trasy "Kiedyś do ciebie wrócę" odbędą się w Nowym Jorku, Lodi oraz Chicago. Cena wejściówki na nie okazała się jednak źródłem niemałej burzy w internecie. W Polsce, bilet na koncert Chylińskiej, to nieco ponad 100 zł. W Nowym Jorku natomiast za bilet trzeba zapłacić ponad 340 zł. Jeśli ktoś chce nacieszyć się luksusem i zdobyć bilet VIP, wyda około 600 zł. W pozostałych miastach w Ameryce ceny wahają się między 330 a 650 zł.



Niejeden z fanów Chylińskiej wyraził swoje oburzenie taką sytuacją.



Zdjęcie Agnieszka Chylińska / VIPHOTO / East News

Agnieszka Chylińska już od 30 lat na scenie

Agnieszka Chylińska karierę rozpoczęła, jako wokalistka rockowego zespołu O.N.A. Utwory takie jak "Kiedy powiem sobie dość", czy "Niekochana" przyniosły jej ogromną sławę. W 2009 roku wydała pierwszy solowy album. Teraz ma ich na koncie już cztery. Oprócz tworzenia muzyki chętnie udziela się także jako jurorka w talent show TVN-u "Mam talent!".