Tych zasad muszą przestrzegać dzieci Madonny. Zaskoczeni?

Madonna obecna jest na scenie od początku lat osiemdziesiątych i od zawsze wzbudzała kontrowersje.

Przeboje jak "Material Girl", "Vogue" czy "Like A Prayer" ( posłuchaj! ) zapewniły jej miejsce w pierwszej lidze gwiazd popu. W ostatnich latach wokalistka borykała się z różnymi problemami ze zdrowiem, a po wielu perturbacjach w 2019 roku udało jej się wydać album "Madame X".



Na koncie ma ponad 300 mln sprzedanych płyt, co plasuje jej w gronie największych gwiazd estrady. Po czterdziestu latach na scenie nadal nie dość jej sukcesów - wydaje reedycje płyt, a także remixy największych przebojów. Fani mogą śledzić jej poczynania za pośrednictwem TikToka i Instagrama.

Gwiazda niestety coraz mniej przypomina siebie sprzed lat. Ogromna ilość zabiegów mających poprawić jej urodę, doprowadziła do stanu, w którym coraz trudniej ją poznać.

Madonna jest mamą szóstki dzieci - 26-letniej Lourdes Leon, 22-letniego Rocco Ritchiego, 17-letniego Davida Bandy Ciccone, 16-letniej Mercy James Ciccone i 10-letnich bliźniaczek Estere i Stelle Ciccone. W opublikowanej na Instagramie relacji słynna artystka zamieściła zdjęcie, na którym zaprezentowała pięć kluczowych zasad, jakich muszą przestrzegać jej pociechy.

Myli się jednak ten, kto sądzi, że gwiazda estrady wypunktowała tak przyziemne obowiązki, jak wynoszenie śmieci, zmywanie naczyń czy sprzątanie swojego pokoju. Autorka hitów "La Isla Bonita" i "Like A Virgin" w krótkim domowym regulaminie zawarła uniwersalne przykazania dotyczące pozytywnego nastawienia do życia i uprzejmości względem innych ludzi. "Uśmiechaj się. Bądź szczęśliwy. Słuchaj innych. Odnoś się do ludzi z życzliwością. Ciesz się tym, co masz" - wypunktowała na tablicy Madonna.

W styczniu piosenkarka opowiedziała o swoich doświadczeniach związanych z macierzyństwem w wywiadzie udzielonym magazynowi "Vanity Fair". Artystka zdradziła wówczas, że "długo męczyła się próbując zrozumieć, jak być dobrą matką.

"Nikt nie daje ci instrukcji. Musisz się uczyć na własnych błędach, a to wymaga czasu. Jest to wyczerpujące, bo od macierzyństwa nie ma odpoczynku, nie możesz zrobić sobie przerwy. Wiem, że dorastanie z matką, taką jak ja, stanowi wyzwanie. Ale obserwowanie moich dzieci napawa mnie wielką radością, bo wyrastają na kreatywnych, wyjątkowych ludzi" - wyznała gwiazda.

