Płyta "Erotica" niedługo skończy 30 lat. Tak Madonna świętuje rocznicę!

Jednocześnie Madonna wydała nowy remiks światowego przeboju "Hung Up". W nagraniu gościnnie pojawia się Tokischa, z którym wokalistka premierowo wykonała piosenkę podczas swojej imprezy Pride w klubie Terminal 5 w Nowym Jorku z okazji opublikowania kompilacji remiksów "Finally Enough Love: 50 Number Ones".

Picture disc "Erotica" - album wywołał skandal

Picture disc "Erotica" z pochodzącym z książki "Sex" słynnym zdjęciem Madonny ssącej palec, oryginalnie miał ukazać się w Wielkiej Brytanii, jesienią 1992 roku, w tym samym tygodniu co płyta "Erotica". Niespodziewanie jednak, tuż przed premierą, wydawnictwo wycofano z uwagi na zbyt kontrowersyjną okładkę, szczególnie w kontekście zdjęć paparazzi, które zostały opublikowane w brytyjskich tabloidach kilka tygodni wcześniej. Wyprodukowane kopie singla w większości zniszczono. Tylko kilka z nich trafiło do fanów, co tylko dodało wyjatkowości temu wydawnictwu.

"Erotica" była pierwszym singlem z tak samo zatytułowanego albumu. Utwór dotarł do 3. miejsca na liście Billboard Hot 100, gdzie spędził 18 tygodni. Ostatecznie piosenka pokryła się w USA złotem. W Wielkiej Brytanii także zdobyła 3. pozycję listy przebojów, natomiast w Australii i Nowej Zelandii uplasowała się w Top 5.

Płyta zdobyła ponadto szczyt zestawień Dance Club Songs i Dance Single Sales notowania Billboardu. Remix kawałka znalazł się na ostatnim albumie Madonny, "Finally Enough Love: 50 Number Ones". Wydana w sierpniu 2022 roku kolekcja, nad którą Madonna osobiście czuwała, powstała, by uczcić jej historyczny sukces. Jest ona bowiem pierwszą i jedyną artystką, która umieściła 50 utworów na szczycie listy Dance Club Songs - w 2020 roku zdobyła swój 50. numer 1 dzięki piosence "I Don’t Search I Find".

"Finally Enough Love: 50 Number Ones" podbija listy

Płyta "Finally Enough Love: 50 Number Ones" po premierze tego lata zdominowała listy sprzedaży na całym świecie. Album zadebiutował na pierwszym miejscu zarówno na liście Billboard Top Album Sales, jak i Top Current Album Sales. Dotarł też na 8. pozycję zestawienia Billboard Top 200, dzięki czemu Madonna dodała kolejne przełomowe osiągnięcie do swego dorobku, stając się tym samym pierwszą kobietą, której albumy znalazły się w Top 10 na liście Billboard 200 w każdej z ostatnich pięciu dekad.

Madonna rozpoczęła swoją karierę na nowojorskiej scenie klubowej i od pięciu dekad trzyma rękę na pulsie kultury tanecznej i klubowej. Aby przygotować nowe wersje swoich przełomowych hitów, nawiązała współpracę z najbardziej nietuzinkowymi artystami i DJ-ami. W efekcie, Madonna ma więcej albumów z remiksami na liście Billboard 200 niż jakikolwiek inny artysta. "Finally Enough Love" to także najwyżej notowana płyta z remiksami od ponad dekady.

"50 Number Ones" to przekrojowy materiał podsumowujący panowanie gwiazdy na klubowych listach przebojów. Zestaw zawiera kilkadziesiąt remiksów przygotowanych przez najlepszych światowych producentów. Oprócz ulubionych utworów fanów, kolekcja zawiera również rzadkie remiksy, z których ponad 20 zostało oficjalnie wydanych po raz pierwszy lub zadebiutowało w formie komercyjnej.