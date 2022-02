Obecna na scenie od początku lat osiemdziesiątych gwiazda od zawsze wzbudzała kontrowersje. Przeboje jak "Material Girl", "Vogue" czy "Like A Prayer" zapewniły jej miejsce w pierwszej lidze gwiazd popu. W ostatnich latach wokalistka borykała się z różnymi problemami ze zdrowiem, ale wydała premierowy album, "Madame X".

Wokalistka, która lubi chwalić się codziennym życiem w internecie, w ostatnim czasie coraz mniej przypomina siebie. Gdy pozuje ze swoimi dwudziestokilkuletnimi dziećmi, ciężko jest wskazać, kto jest starszy. Przeglądając niedawne zdjęcia Madonny, trudno uwierzyć, że piosenkarka skończy w tym roku 63 lata!

Instagram Post

Pierwsze miesiące 2022 roku Madonna przeznacza na prace nad filmem biograficznym - co jakiś czas zamieszcza informacje o nowopowstającej produkcji, która miałaby dotyczyć jej życia. Na fotografiach próżno szukać jednak dawnej Madonny. Jej twarz, pozbawiona jakichkolwiek zmarszczek, zaczyna bardziej przypominać twarz nastolatki.

Gwiazdę zdradza jednak skóra na rękach i dłoniach, dlatego niemal nie pokazuje się bez skórzanych rękawiczek, lub też nie pokazuje dłoni z bliska. Ostatnio zamieściła zdjęcia siedząc na toalecie.

Instagram Post

Nie jest tajemnicą, że od kilku lat Madonna walczy z problemami zdrowotnymi związanymi z kolanem i poruszaniem się. Na jednym z zamieszczonych niedawno filmików pokazała się wjeżdżając po specjalnej windzie dostosowanej dla osób, które nie mogą chodzić po schodach.

Instagram Wideo

Gdy w ubiegłym roku składała swojemu tacie najlepsze życzenia z okazji Dnia Ojca, pokazała zdjęcie z niemal wszystkimi pociechami. Już wtedy uwagę zwracała jej nienaturalna twarz, choć nie była ona tak zmieniona, jak teraz.

Instagram Post

"Kim ona jest?! Ktoś chyba zastąpił Madonnę" - irytują się zmienionym wyglądem gwiazdy jej fani. "Nie do wiary", "Jesteś taaka naturalna" - ironizują inni.

Instagram Post

Jeden z amerykańskich chirurgów został zapytany, co jego zdaniem poprawiła sobie Madonna. Lista jest długa. "Z pewnością ma powiększone usta w porównaniu z latami, gdy była młodsza. Pełniejsze policzki, prawdopodobnie to efekt lipofillingu, czyli przeszczepienia tłuszczu z okolic brzucha, ud lub lędźwi. Brwi podciągnięte zostały nićmi rewitalizacyjno-liftingującymi. Do tego tona botoksu. W świecie Madonny pieniądze nie mają znaczenia, jeśli chodzi o poprawianie urody. Wszystko musi być piękne i estetyczne. Nie jest tajemnicą, że wydaje fortunę na zabiegi. Może to robić, bo ją na to stać" - stwierdził.