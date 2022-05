Madonna chce się spotkać z... papieżem! "Jestem dobrą katoliczką"

Wiadomości

Relacje Madonny z Kościołem Katolickim nie należą do najłatwiejszych. Kontrowersyjna gwiazda wiele razy wykorzystywała w swej karierze symbole religijne, za co hierarchowie oskarżali ją o bluźnierstwa i profanację, a Jan Paweł II nawoływał do bojkotu jej twórczości. Wiele wskazuje jednak na to, że Królowa Popu zamierza się pojednać z Kościołem. Opublikowała bowiem na Twitterze wpis, w którym zaapelowała do papieża Franciszka o spotkanie. Artystka napisała, że chce omówić z nim "kilka ważnych spraw".

Madonna jest obecna na scenie od lat /Michael Tran/FilmMagic /Getty Images