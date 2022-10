Madonna obecna jest na scenie od początku lat osiemdziesiątych i od zawsze wzbudzała kontrowersje.

Przeboje jak "Material Girl", "Vogue" czy "Like A Prayer" ( posłuchaj! ) zapewniły jej miejsce w pierwszej lidze gwiazd popu. W ostatnich latach wokalistka borykała się z różnymi problemami ze zdrowiem, a po wielu perturbacjach w 2019 roku udało jej się wydać album "Madame X".



Na koncie ma ponad 300 mln sprzedanych płyt, co plasuje jej w gronie największych gwiazd estrady. Po czterdziestu latach na scenie nadal nie dość jej sukcesów - wydaje reedycje płyt, a także remixy największych przebojów. Fani mogą śledzić jej poczynania za pośrednictwem TikToka i Instagrama.

Co Madonna ze sobą zrobiła? Chirurg ocenia jej nową twarz

Właśnie tam zamieszcza niepokojące fotografie. Widać na nich coraz mniej przypominającą siebie wokalistkę, która ewidentnie ma problemy z poruszaniem twarzą. Jej mimika przestała zdradzać jakiekolwiek emocje, każde zdjęcie publikuje z dodatkowym retuszem. Przez to Madonna wygląda po prostu sztucznie.

Jakiś czas temu jeden z chirurgów sugerował, że Madonna przesadza z medycyną estetyczną. "Z pewnością ma powiększone usta w porównaniu z młodszymi latami. Pełniejsze policzki, prawdopodobnie to efekt lipofillingu, czyli przeszczepienia tłuszczu z okolic brzucha, ud lub lędźwi. Brwi podciągnięte zostały nićmi rewitalizacyjno-liftingującymi. Do tego tona botoksu. W świecie Madonny pieniądze nie mają znaczenia, jeśli chodzi o poprawianie urody. Wszystko musi być piękne i estetyczne. Nie jest tajemnicą, że wydaje fortunę na zabiegi. Może to robić, bo ją na to stać" - mówił wówczas.

Wygląda na to, że wokalistka chce jedynie coraz bardziej się odmładzać. Dr Ehsan Ali, ceniony chirurg plastyczny, ocenił na nowo, na jakie zabiegi mogła zdecydować się królowa popu. Jego zdaniem jej twarz doznała całkowitego "przemeblowania".

"Wygląda na to, że Halloween nadeszło trochę za wcześnie" - mówi doktor, z którego pomocy korzystały m.in. Kardashianki. "Jej twarz ma teraz naprawdę karykaturalny kształt litery 'V'. Na pewno przeszła lifting. Widać, że jej skóra jest ściągnięta i napięta, bez luźnej skóry i bez zmarszczek. Lifting zmienia również kształt twoich oczu, co widać w jej wizerunku, jej oczy wydają się 'ściągnięte'" - dodaje specjalista.

Lekarz sądzi, że Madonna poddała się także operacji nosa, która w jego ocenie nie była udana. "Nos wygląda na zbyt wąski ze spiczastym czubkiem" - argumentuje. Chirurg przypuszcza też, że gwiazda nadużywa botoksu, który stosuje w różnych obszarach twarzy.

Poza tym od miesięcy toczy się dyskusja na temat dynamicznie zmieniającej się twarzy gwiazdy. Fani twierdzą, że z trudem poznają swoją idolkę.

"Gdyby nie podpis to w życiu bym nie zgadła, że to Madonna", "Co się z nią stało?", "Jestem przerażona" - piszą fani.

Madonna: Coming out Królowej Popu? "Jeśli nie trafię, jestem lesbijką"

Kilka dni temu na TikToku pojawiło się wideo, w którym gwiazda trzyma różowe majtki i rzuca nimi od niechcenia do kosza, ale nie trafia. Film podpisany jest słowami :"If I miss, I'm Gay" ("Jeśli nie trafię, jestem jestem lesbijką").

Fani wokalistki uważają, że w ten sposób kontrowersyjna wokalistka dokonała coming outu i przyznała się do swojej orientacji seksualnej. O zainteresowaniu tą kwestią świadczy popularność filmu - polubiło go 1,5 miliona użytkowników.

