Alex Lifeson, Geddy Lee i Neil Peart przez 50 lat tworzyli zespół Rush. W 2018 roku grupa pożegnała się ze sceną, a w 2020 roku ostatni z wymienionych zmarł, co miało na zawsze przekreślić możliwość powrotu muzyków do koncertowania.

Śmierć Taylora Hawkinsa w marcu 2022 roku zszokowała muzyczny świat - nie inaczej było z Geddym Lee. Młodszy od niego o pokolenie artysta odszedł tak nagle, co miało spowodować zmianę w myśleniu o przyszłości Rush. Już wtedy Lee był nieco bardziej optymistyczny co do powrotu pod słynnym szyldem.

"To się rozważa" - mówił w programie "House of Strombo". "Jeśli czegoś nauczyły mnie straszne rzeczy, które wydarzyły się w ciągu ostatnich kilku lat, to tego, że czas jest cenny i że trzeba się upewnić, że spędza się go tak, jak się chce. I to jest ważniejsza kwestia niż to, czy Al [Alex Lifeson - przyp.] i ja nagramy płytę, czy Al i ja będziemy razem grać, czy cokolwiek innego. To musi dotyczyć naszego czasu i naszego życia, bo ono jest cenne" - stwierdził wokalista. Członkowie Rush wystąpili również na specjalny koncercie w hołdze Hawkinsowi.



Rush robi nadzieje fanom na powrót. "Wszystko zależy od jego zdrowia"

Emocje, które płynęły z powrotu do koncertowania, a także miły komentarz Paula McCartneya, zachęcający ich do powrotu na scenę, miały nieco zmienić perspektywę.

W wywiadzie udzielonym "The Washington Post" Lee stwierdził, że ten występ pokazał im, że granie z kimś innym niż Neil Peart jest możliwe. "To był temat tabu, a ponowne granie tych piosenek z trzecią osobą było jak słoń w salonie i to [uczucie] w pewnym sensie zniknęło" - wyjaśnił Lee. "Miło było wiedzieć, że jeśli zdecydujemy się wyjść - Alex i ja, czy wyjdziemy jako część nowego projektu, czy po prostu chcemy wyjść i zagrać jako Rush, to możemy to zrobić" - tłumaczył pozytywny odzew fanów i środowiska.

Po koncertach z września 2022 roku dla Hawkinsa, Alex Lifeson i Geddy Lee spotkali się w studio. Wspólne jammowanie miało przywołać wiele cennych wspomnień z przeszłości. Gitarzysta - według Lee - miał być podekscytowany wizją koncertów, ale w lipcu tego roku musiał przejść pilną operację związaną z dolegliwościami żołądkowymi.

Co więc musi się stać, by Rush powróciło na scenę? Wszystko zależy właśnie od Lifesona. "Musi czuć się dobrze, czuć się zdrowy i silny" - stwierdza Geddy Lee. "I wtedy być może porozmawiamy" - kończy.

Alex Lifeson prosto z mostu do fanów. "Nigdy nie będzie już Rush"

Kubeł zimnej wody na głowy fanów wylał natomiast sam Lifeson, który w nowym wywiadzie dla "Ultimate Guitar" faktycznie przyznał, że myśli nad nowym materiałem z Geddym Lee, ale jednocześnie zdecydowanie odciął się od tego, że ich projekt będzie w jakiś sposób powiązany z Rush.



"Z pewnością jest duże zainteresowanie, abyśmy razem coś zrobili. A na pewno liczy na to wielu fanów Rush i pokłada w nas pewną nadzieję. Kilka razy spotkałem się teraz z Geddym, myślę że to rozpaliło oczekiwania naszą wspólną pracą" - komentował.

Lifeson dodał, że jego kolega z Rush jest bardzo zabieganym człowiekiem i to on musi dać sygnał do tego, aby rozpocząć wspólną pracę. "Myślę, że wkrótce znajdziemy czas, aby usiąść i porozmawiać" - przekonywał.

"Może nic z tego nie wyjdzie, może będzie cudownie. Zobaczymy, to nie jest teraz nasz priorytet. Wiedziemy szczęśliwe życie. Więc to nie jest tak, że musimy do czegoś wrócić. I tego się obawiam. W przypadku naszego powrotu... pojawiłyby się oczekiwania na coś w rodzaju Rush 2. Ale to na pewno będzie całkowicie odmienna rzecz. Nigdy już nie będzie Rush. Nigdy nie było i nie będzie Rush bez Neila. To wszystko. To koniec" - skomentował.

Problemy zdrowotne członka Rush. "Powoli jest coraz gorzej"

W wywiadzie dla SiriusXM gitarzysta przyznał natomiast, że cały czas walczy zapaleniem stawów, które są komplikacją związana z łuszczycą.

"Powiedziałbym, że sytuacja powoli się pogarsza, ale można było się tego spodziewać. Mam łuszczycowe zapalenie stawów i walczę z nim od prawie 20 lat. Pomimo skutków ubocznych [brania leków] to dla mnie skuteczne rozwiązanie" - opowiadał.

To m.in. z powodów zdrowotnych muzyk nie ma zamiaru ruszyć w żadną trasę koncertową. "Nie jestem interesowany występami. Cieszy mnie to, co robiliśmy, było sporo wzlotów i upadków. Ale robi się to męczące, zwłaszcza, gdy masz rodzinę, a ciebie przez miesiące nie ma w domu" - stwierdził.