Alex Lifeson, Geddy Lee i Neil Peart przez 50 lat tworzyli zespół Rush. W 2018 roku grupa pożegnała się ze sceną, a w 2020 roku ostatni z wymienionych zmarł, co miało na zawsze przekreślić możliwość powrotu muzyków do koncertowania.

Geddy Lee wyjaśnia, że po śmierci Taylora Hawkinsa zaczął patrzeć na ich dorobek z nieco innej perspektywy. Wokalista, który przyjaźnił się ze zmarłym niedawno Taylorem Hawkinsem, wyznał w programie "House of Strombo", że po jego śmierci zaczął nieco inaczej myśleć o ponownym połączeniu sił z Alexem Lifesonem.

"To się rozważa" - stwierdził. "Jeśli czegoś nauczyły mnie straszne rzeczy, które wydarzyły się w ciągu ostatnich kilku lat, to tego, że czas jest cenny i że trzeba się upewnić, że spędza się go tak, jak się chce. I to jest ważniejsza kwestia niż to, czy Al i ja nagramy płytę, czy Al i ja będziemy razem grać, czy cokolwiek innego. To musi dotyczyć naszego czasu i naszego życia, bo ono jest cenne" - powiedział Geddy Lee.

W takim razie, czy można rozumieć, że Lee pomimo utraty Pearta będzie chciał jeszcze nagrywać z Lifesonem po to, by poczuć satysfakcję z dobrze spędzonego czasu z przyjacielem? "Spójrzcie na to, co właśnie stało się z Taylorem. To rozdziera serce, po prostu rozdziera serce. Jego odejście je złamało. On był pełen miłości do rock'n'rolla i tej radości, że wydaje się po prostu nie w porządku to, że nas opuścił. Więc jeszcze raz, chodzi o czas" - dodał tajemniczo.

W końcu Lee dodaje, że wszystko jest możliwe. Na pytanie, kiedy będzie można znów usłyszeć duet razem, odpowiada: "Nie wiem. Zobaczymy."



Rush wydało właśnie rocznicową edycję klasycznego albumu "Moving Pictures", by uczcić 40 lat od wydania krążka.



