TVN oskarżony o plagiat! "Nikt się nie domyśli"

Koncert "Wianki nad Wisłą" w tym roku odbędzie się pod hasłem "Kora. Przyszłam na świat po to". Na scenie pojawią się m.in. Krzysztof Zalewski, Muniek Staszczyk, Natalia Przybysz, Kwiat Jabłoni, Bovska, Organek, Ania Karwan, ExMaanam, Karolina Lizer. Po raz pierwszy w roli prowadzącego sprawdzi się Ralph Kaminski. Przypomnijmy, że w październiku 2021 roku Ralph wydał album "Kora", za który otrzymał Fryderyka w kategorii "Muzyka poetycka".

Autor albumu "Bal u Rafała" jest też głównym bohaterem spotu promującego imprezę. Na nagraniu widać wokalistę w białym samochodzie wypełnionym polnymi kwiatami. Internauci szybko zareagowali, pisząc, że pomysł jest plagiatem okładki płyty Rubensa "Piosenki, których nikt nie chciał". Sam Rubnes pod postem Ralpha Kaminskiego napisał jedynie "Hmmmmm".



Inni komentujący byli bardziej stanowczy. "No pięknie im ten plagiat wyszedł", "Założę się, że nie będzie chętnych wytłumaczyć się, a powinni. Szkoda, że w to wmieszano Rubensa i ś.p. Korę. Plagiat jest obrzydliwy", "Fajny plagiat. Bo nikt się nie domyśli ze pomysł ze sceneria zgapiony? Słabe bardzo" - oceniali.

"Sorry, ale setki takich zdjęć jest choćby na Pinterest. Opatentowane już, żeby nikt inny nie woził kwiatów w furze?", "Co druga sesja ślubna to kabriolet z kwiatami, myślę, że najpierw ten ktoś musi sprawdzić Pinterest czy ktoś tego nie dodawał wcześniej... Niestety wiele tematów jest mocno powtarzalnych", "Komentarze są takie, jakby Rubens wynalazł coś totalnie nowego, a sam skorzystał z dość mocno już wyświechtanego motywu", "Zanim Rubens się nie odezwał, to nikt nawet nie wiedział, że miał taką okładkę. Ralph zresztą pewnie też nie" - pisali z kolei inni. Ani telewizja, ani Ralph Kaminski na razie nie odnieśli się do oskarżeń.