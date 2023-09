Elżbieta Dmoch jesienią 2022 r. trafiła do szpitala po zakażeniu koronawirusem, potem dopadły ją dodatkowo kłopoty z krążeniem i ostre zapalenie płuc. 71-letnia wokalistka pomoc medyczną uzyskała dzięki szybkiej pomocy przyjaciół i oddanych fanów.

W najnowszym poście Polska Fundacja Muzyczna (od 2003 r. pomaga muzykom w trudnej sytuacji, ich rodzinom i bliskim) przekazała informacje o trwającym remoncie warszawskiego mieszkania gwiazdy zespołu Dwa Plus Jeden . Jego stan był fatalny i nie stwarzał warunków do zdrowego i godnego życia (wokalistka obecnie porusza się z chodzikiem).



Fundacja zdecydowała się założyć zbiórkę nawiązującą do jednego z przebojów grupy Dwa Plus Jeden - "Więc chodź, pomaluj jej świat". Celem jest zebranie ok. 30 tysięcy złotych na dokończenie remontu i zakup potrzebnych rzeczy do mieszkania.

"Odebraliśmy od Was w ostatnich dniach nieprawdopodobną wręcz ilość telefonów i wiadomości - co było absolutnie poruszające! Spieszymy więc z aktualizacją - remont u Pani Eli przebiega zgodnie z planem. Zbiórka zbliża się do planowanej kwoty - mamy ogromną nadzieję na zebranie jej w całości. Dzięki Waszym wpłatom, mogliśmy podjąć decyzję o rozszerzeniu remontu - terakota pojawi się jednak w całym mieszkaniu. Ponadto wyrównamy i pomalujemy wszystkie ściany i sufity" - czytamy we wpisie na Facebooku.

"Wasze wpłaty pozwoliły także na zakupienie wyjątkowej wanny, którą widzicie na zdjęciach, a która pozwala na bezpieczne korzystanie z niej osobom starszym lub nie w pełni sprawnym. Potrzebujemy jeszcze środków na zamówienie nowych szaf do mieszkania Pani Eli. Ze względu na układ mieszkania - postanowiliśmy, że muszą być wykonane na wymiar, tak aby jak najlepiej wykorzystać dostępną przestrzeń" - informuje PFM.

Kim jest Elżbieta Dmoch?

Wokalistka zdobyła popularność w zespole 2 plus 1. Do największych przebojów grupy należą "Chodź, pomaluj świat" czy "Hej, dogonię lato". I choć była jedną z najbardziej rozpoznawalnych i popularnych piosenkarek, po wielu trudnych życiowych momentach usunęła się w cień. Była żoną Janusza Kruka (rozwód wzięli w 1989 r. z powodu jego niewierności). Byli małżonkowie utrzymywali przyjacielskie stosunki.

Zdaniem niektórych Dmoch cały czas wierzyła, że Kruk do niej wróci. 18 czerwca 1992 r. Janusz Kruk niespodziewanie zmarł na zawał serca w wieku 45 lat. Elżbieta Dmoch bardzo przeżyła śmierć byłego męża, na lata wycofując się z życia publicznego i artystycznego.

"Z Elą jest utrudniony kontakt. Straciła kontakt z rzeczywistością" - mówił kiedyś w "Super Expressie" Andrzej Rybiński.

Wokalistka wycofała się z życia medialnego. Brała udział w krótkiej reaktywacji 2+1 na przełomie 1998 i 1999 roku, a jej ostatni występ sceniczny odbył się 15 czerwca 2002 roku w Łomży, gdzie wraz z młodymi członkami zespołu PopArt wykonała największe przeboje ze swojego repertuaru.

"To zamknięty rozdział"

Elżbieta Dmoch nigdy nie pogodziła się ze śmiercią męża. Początkowo zaszyła się w swoim warszawskim mieszkaniu, kiedy jednak skończyły się jej oszczędności, musiała przenieść się na wieś, do Gładkowa koło Tarczyna. Niestety dom ten był w fatalnym stanie, bez bieżącej wody. W 2005 roku tematem zaczyna interesować się telewizja, dzięki czemu przyjaciele Dmoch dowiadują się o tym, w jakich warunkach musi żyć i chcą pomóc wokalistce. Ta jednak odmawia wsparcia.

Niedługo później Elżbieta wprowadza się do swojej matki. Niestety, ta zmarła w październiku 2006 roku. Wcześniej przepisała na córkę swoje mieszkanie i zameldowała w nim córkę. Po odejściu matki, Dmoch trafia do szpitala psychiatrycznego z objawami załamania nerwowego. Miała podjąć wtedy próby samobójcze.



Obecnie żyje w mieszkaniu po matce. Bez luksusów, dość skromnie.

"Jest dobrze, jak jest. Nie lubię się użalać" - powiedziała w 2019 r. dziennikarzom "Faktu".

Oprócz tej krótkiej rozmowy nie udziela wywiadów. Odcięła się od dawnych przyjaciół i innych członków Dwa plus Jeden. Według Cezarego Szlązaka (muzyk zmarł w sierpniu 2019 r.) przyjmuje skromną emeryturę oraz tantiemy, dzięki czemu na za co żyć.

"Nigdy nie wrócę do śpiewania. To zamknięty rozdział. Straciłam miłość do muzyki i ludziom nic do tego" - oświadczyła Elżbieta Dmoch.