W grudniu 2023 r. w Nowym Jorku zakończyła się trasa "End of the Road", którą grupa Kiss pożegnała się po wieloletniej karierze. W jej ramach amerykańska legenda hard rocka dwukrotnie dotarła do Polski - w czerwcu 2019 r. zagrała w Tauron Arenie Kraków, a cztery lata później w Atlas Arenie w Łodzi.