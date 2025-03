Podczas 144 koncertów zagrają też m.in. Artur Rojek, Nosowska/Król, Kacperczyk oraz Mrozu MTV Unplugged . Na trasie wybrzmią także projekty przygotowane specjalnie na Męskie Granie: Lady Pank Gra Pierwszą Płytę, Igor Herbut: Tribute To Marek Grechuta, Mystic.30. oraz Masecki Prezentuje: Klasyka Na Męskim Graniu Feat. Sophia Munoz .

Pojawią się też m.in. Kasia Lins "Obywatelka KL" - Tribute To Grzegorz Ciechowski; Ofelia: Tribute To Mira Kubasińska Feat. Kuba Więcek, Hania Derej, Michał Aftyka & Alan Kapołka; Dawid Tyszkowski "Na Wyspach Bergamutach", John Porter - Helicopters '45 oraz "Współgłosy" Marcel Baliński, Bartosz Bielenia, Magdalena Koleśnik Feat. Tomasz Kot, Błażej Król . W sumie na trasie usłyszeć będzie można aż 66 unikalnych projektów.

Na Scenie Głównej zagrają: Artur Rojek; Brodka; Daria Ze Śląska; Dawid Tyszkowski; Dawid Tyszkowski "Na Wyspach Bergamutach"; Dimon, Grubson; Igo; Igor Herbut: Tribute To Marek Grechuta; John Porter - Helicopters ’45; Kacperczyk; Kasia Lins "Obywatelka KL" - Tribute To Grzegorz Ciechowski; Kaśka Sochacka; Kathia; Kortez; Kwiat Jabłoni; Lady Pank Gra Pierwszą Płytę; Męskie Granie Orkiestra 2025; Męskie Granie Przestawia: Zalewski X T.Love; Mrozu MTV Unplugged; Myslovitz; Mystic.30.; Natalia Szroeder; Nosowska/Król; Ørganek; Paktofonika + Live Band; Paweł Domagała; Rogucki & Normalni Ludzie; Spięty; The Dumplings Orkiestra; Wiktor Waligóra; "Współgłosy" Marcel Baliński, Bartosz Bielenia, Magdalena Koleśnik Feat. Tomasz Kot, Błażej Król; Zalewski.